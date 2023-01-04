شكرا لقرائتكم خبر عن 10 رسائل توجيهية من رئيس جامعة الأزهر قبل الامتحانات ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون لتعليم والطلاب وجميع نواب رئيس الجامعة بخالص أمنياتهم بالتوفيق والسداد للطلاب في القاهرة والأقاليم، المصريين منهم والوافدين، في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/ 2023.

وأوصى رئيس الجامعة الطلاب بالاستذكار جيدًا، والحفاظ على التوازن النفسي وعدم التوتر أثناء أداء الامتحان، مؤكدًا حرصه على سلامة أبنائه داخل اللجان، وتواجد الأطباء في جميع الكليات الذين سيقومون بالمرور على اللجان للاطمئنان على سلامة الطلاب، وتقديم الخدمة الطبية لهم حالة الشعور بأى مرض أو إعياء.

وقدم رئيس الجامعة عدة توجيهات على الطلاب الالتزام بالضوابط الامتحانية الآتية:

1- التزام الطلاب بالحضور في الموعد المعلن من الكلية وفقًا لجداول الامتحانات التحريرية والشفهية والعملية ويحظر على الطلاب دخول اللجنة بعد موعد بدء الامتحان.

2- يُحظر اصطحاب التليفون المحمول، أو الساعات الذكية أو الكتب أو المذكرات أو أي شيء يثير شبهه في لجان الامتحان.

3- لا يُسمح للطلاب بالدخول إلى قاعة الامتحان إلا بموجب إبراز تحقيق الشخصية.

4- يمنع الطالب من الدخول إلى لجنة الامتحان بعد بداية الوقت, ومغادرتها إلا بعد مرور نصف الوقت.

5- تُعقد امتحانات الطلاب ذوي الهمم بالدور الأرضي، مع مراعاة وجود مسافات كافية بين أماكن الجلوس وممرات متسعة على الجوانب تسمح بالمرور بينهما.

6- تُعقد لجان الطلاب كرِيمِي البصر بالكليات النظرية، ويُشترط في المرافقين لهم ألا يكونوا من الحاصلين على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية العامة أو الثانوية الفنية (تجارية ــ صناعية ــ زراعية).

7- بالنسبة للمواد الممتحنة إلكترونيًا, يَحرص الطلاب على مراعاة خلو الورقة الامتحانية من الأخطاء والاختيارات المتكررة أو المتشابهة لضمان دقة النتائج.

8- تَقتصر لجان المستشفيات- شفى الله الجميع- على المستشفيات الجامعية، أو الحكومية لحالات الجراحة، أو الولادة أو الحوادث أو الإصابات المفاجـئة أو الأمراض المزمنة وتكون بموافقة مسبقة من عميد الكلية ورئيس عام الامتحان بها بعد استيفاء الإجراءات الطبية.

9- السماح للطلاب الذين لم يسددوا ما عليهم من مستحقات دراسية بأداء الامتحان, على أن يتم حجب إعلان نتائجهم لحين سداد ما عليهم من مستحقات.

10- يحق للطالب التقدم بتظلم لشئون الطلاب بعد مرور 14 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة.