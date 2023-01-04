محافظ الجيزة: توفير ساحات لسيارات السرفيس بشارع الشوربجى لتسهيل الحركة

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القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن مشروعات الرصف والتطوير الجارية بكافة قطاعات المحافظة تحظى بمتابعة يومية للتأكد من الإلتزام بتنفيذ كافة المواصفات المحددة من قبل الشركات المنفذة ومراعاه الاشتراطات الهندسية لضمان تحقيق الاستفادة من المشروع للمواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته على أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع العشرين بحى بولاق الدكرور، والذى يعد من أكبر الشوارع بنطاق الحى وأكثرهم كثافة سكانية ويشهد كثافات مرورية على مدار اليوم.

ووجه محافظ الجيزة، مديرية الطرق وحى بولاق الدكرور بتكليف الشركة المنفذة بمراجعة كافة البلدورات وأرصفة المشاة، والتأكد من الإلتزام بالمناسيب الموحدة لهم وعدم السماح بتعدى وبروز المحال والمنشآت التجارية على الأرصفة، الأمر الذى يعيق حركة سير المواطنين عليها وينعكس على الحركة المرورية بالطريق.

وكلف المحافظ، بعدم السماح بالوقوف والانتظار الخاطى للمركبات بالجزر الوسطى لتسهيل حركة المركبات وعدم إعاقة المرور الى جانب إزالة السلالم المقامه بالمخالفه لبعض المنشآت التجارية وللحواجز والموانع المستخدمة لحجز اماكن إنتظار المركبات وإتخاذ كافه الإجراءات الرادعه حيال المقاهى والكافيهات المتعدية على الطريق العام وغير الملتزمة بخط التنظيم.

وكلف المحافظ، بضرورة التنسيق والتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لتحديد المواقع المثالية لوضع الدورانات والتخطيط الدقيق للشوارع بما لا يعيق الحركة المرورية بالطريق، استجابة لشكاوى المواطنين القاطنين بالشارع .

شملت جوله محافظ الجيزة، تفقد متفرعات وتقاطعات شارع العشرين مع شوارع الثلاثينى والملكة والأربعين وحتى شوارع التحرير والشوربجى والتى وجه خلالها بضرورة أن تشمل اعمال التطوير رفع كفاءة تلك المحاور الهامه للتسهيل على المواطنين بالإضافة الى متابعة مشروع الصرف الصحى الجارى تنفيذه بشارع الملكة للوقوف على نسب التنفيذ.

وحرص المحافظ، على الاستماع الى شكاوى المواطنين والاطلاع على أراءهم وملاحظاتهم فى أعمال التطوير الجارية بشارع العشرين، مشيراً ان الدولة تسعى نحو تقديم كافه الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى والاستجابه والتعامل الفورى مع المعوقات والمشكلات التى تواجههم .

كما تفقد المحافظ، مواقع مواقف السرفيس العشوائية بشارع الشوربجى، موجها رئيس جهاز السرفيس وحى بولاق الدكرور برفع كفاءة قطعه أرض بالشارع لإقامه موقف لسيارات السرفيس عليها وإدخال كافه الميكروباصات بها لمنع المواقف العشوائية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق .

وتابع المحافظ، نسب التنفيذ لمشروعات الرصف والانترلوك بمتفرعات شارع ترعة عبد العال وأحمد ماهر وأبو زيد المغازى، موجها بمراجعة كافة الاعمال قبل استلامها من الشركة المنفذة وانشاء بالوعات صرف للأمطار ومراعاه المناسيب اللازمه للطريق .

كما كلف المحافظ هيئة النظافة وإدارة المتابعة الميدانية والرصد بضرورة متابعه اداء شركات الجمع السكنى وتكثيف حملات رفع النظافه والتجريد وتحسين الحاله العامة للطرق .

وتابع المحافظ نسب تنفيذ أعمال الرصف بالقطاع الواقع أسفل محور الفريق كمال عامر بشارع ترعه الزمر بحى العمرانية بدءاً من مسجد نصر الدين وحتى وحده مرور فيصل.

الجوله التى قام بها المحافظ جاءت بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء سيد طه والعميد حازم لاشين ممثلى الادارة العامة لمرور الجيزة والسادة أعضاء مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور ورئيس جهاز السرفيس ومدير مديرية الطرق ورئيس حى بولاق الدكرور .



تفقد مشروعات بولاق الدكرور



محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع العشرين في بولاق الدكرور



جولة تفقدية لمحافظ الجيزة في شارع العشرين