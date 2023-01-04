شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: افتتاح المرحلة الثالثة من تطوير مستشفى بدر 7 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اجتماعا مع قيادات ومسئولى مستشفى بدر الجامعى والأستشاريين والمقاولين والإدارة الهندسية بجامعة حلوان، وذلك للوقوف على ماتم الانتهاء منه وإنجازه حتى الآن، استعدادًا لافتتاح المرحلة الثالثة من مستشفى بدر الجامعي .

وقال الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن المستشفى يلعب دورًا محوريا في تقديم خدماته لآلاف المرضى من مختلف الأماكن، في عدد من التخصصات الحيوية والدقيقة، ويعد المستشفى ضمن خطوات تطوير منظومة الصحة في مصر وبناء مصر الرقمية وإتاحة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل أكثر تميزًا وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030، وتنفيذًا للتوجيهات الواضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجعل صحة المصريين أولوية قصوى على جميع الأجندات.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خلال الاجتماع على ضرورة العمل والانتاج وبذل الجهد بسرعة وبنجاح وكفاءة عالية لافتتاح المرحلة الثالثة، وناقش رئيس الجامعة مع الحضور حجم العمل والانجازات وتابع كافة أعمال الأجهزة والمعدات، والأقسام التي تم إنتهاء العمل بها، وقال رئيس الجامعة أن نسب الإنجاز في المرحلة الثالثة حتى الآن كبيرة حيث يجري العمل في المبنى الإداري والحضانات والمناظير والولادة وغرف الإقامة ومحطة الكهرباء، والمفرمة، تم الانتهاء من جميع أعمال الإنشاءات بنسبة 100 % وجاري الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمفرمة ومحطة الكهرباء التي وصل حجم الإنجاز بهما إلى 90 %، أما بالنسبة للشق المعماري واعمال التيار الخفيف تم الانتهاء من الأعمال بنسبة 70 %، أعمال التكييفات بنسبة 60 %، وجارى استكمال كافة الأعمال تمهيداً للافتتاح في 7 فبراير 2023 .

وناقش الاجتماع الموقف النهائي للمستشفى والأقسام المجهزة وماتم الانتهاء منه، تجهيزات غرف التحكم المركزية وغرف العمليات والسراير وفرش المستشفى، وأكد رئيس الجامعة علي أنه سيتم توفير كل الدعم للتغلب على أي صعوبات تعوق عملية تشغيل المرحلة الثالثة، كذلك حث رئيس الجامعة على مراعاة المعايير الخاصة المطلوبة للتيسير على كافة المرضى وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة في الممرات وممشى المستشفى.

وعقب الاجتماع تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان سير العمل بالمستشفى والتجهيزات وغرف الإقامة وأقسام الداخلي والمباني الإدارية، الرعاية المركزة ووحدة الغسيل الكلوي، مشيداً بالتصميمات و الإنشاءات الخاصة بالمستشفى والتي تتم وفق أحدث المعايير العالمية للجودة الطبية و الهندسية ومكافحة العدوى وبإشراف على التنفيذ من مهندسي ومشرفي الإدارة الهندسية والشركات المتخصصة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رشا رفاعي وكيل كلية الطب، الدكتور هابي حسني مساعد رئيس جامعة حلوان للمشروعات، الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور محمد فاضل مدير عام مستشفى بدر الجامعي، الدكتور محمد عاطف العوام المدير الطبي لمستشفى بدر، الدكتور أحمد عبد المقصود مدير عام الإدارة الهندسية، والدكتورة مها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذة فريدة هاشم امين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.