شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إطلاق 7 قوافل متخصصة فى طب الأسنان خلال الشهر الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 7 قوافل متخصصة في مجال طب الأسنان بمحافظة القاهرة، "بالمجان"، خلال شهر يناير الجاري، ضمن إستراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل المتخصصة في مجال طب الأسنان تقدم خدمات علاج اللثة وحشو الأسنان وتنظيف الجير، لافتًا إلى أنه سيتم عقد ندوات تثقيفية توعوية مصاحبة للقوافل حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان، وكيفية الوقاية من أمراض الفم وعلاجها في المراحل المبكرة.

وأضاف "عبد الغفار" أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل يوم 2 يناير الجاري، بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، لافتاً أنه تم وضع خطة لتنفيذ القوافل العلاجية المتخصصة في المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية بشكل دوري.

من جانبه، نوه الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان أنه تم إطلاق قافلتين يومي 3 و4 يناير بمنطقتي الهايكستب، والقطامية، مشيراً إلى اطلاق 3 قوافل متخصصة أخرى في طب الأسنان أيام 16و17 و18 من شهر يناير بمناطق شرق مدينة نصر، وعين شمس، ومصر القديمة بمحافظة القاهرة، وأخيراً سيتم اطلاق قافلة أخرى يوم 31 يناير بمنطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة.

وأشار حسن أنه سيتم عقد عدة دورات تدريبية لتدريب 100 طبيب خلال الشهر الجاري، على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ في تخصص جراحة الفم والأسنان وزراعة الأسنان بمحافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء، بهدف رفع كفاءة أطباء الأسنان في مختلف محافظات الجمهورية.