شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد أنشطة الطلاب بالجامعات 2022.. ندوات توعوية وتثقيفية ومحاربة الأفكار المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا العام شهد ازدهارًا وتطورًا في تنفيذ الأنشطة الطلابية وفعاليات نشر وتنمية الوعى لدى طلاب الجامعات، مشيرًا إلى أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة الاهتمام بالأنشطة الطلابية الرياضية والفنية والثقافية التي تُساهم في بناء شخصية الطالب الجامعي وتشكيل وعيه وثقافته، وتعزيز انتماء الطلاب، وتوفير سبل الدعم اللازم للموهوبين والمُتفوقين في كافة المجالات، مشيدًا بالنتائج المُتميزة التي حققها طلاب الجامعات في المحافل الدولية خلال عام 2022.

واستعرض الوزير عددًا من النتائج التي حققها طلاب الجامعات في المسابقات الدولية ومن بينها، فوز جامعة عين شمس بالمركز الأول فى مسابقة كأس العالم "إيناكتس" للعام 2022، وفوز جامعة حلوان بالمركز الثانى، والأكاديمية العربية البحرية للعلوم والتكنولوجيا بالمركز الثالث، وكما فازت كلية الهندسة بجامعة المنصورة بجائزة "نو بين نو جين" في تصفيات مسابقة "M ATE ROV"، وذلك عن تمكن الفريق من ابتكار وتصنيع غواصة آلية مُتعددة المهام فى أعماق البحار، تقوم بأعمال الكشف عن السفن، وتحديد الأعطال والصيانة والتنقيب تحت الماء، ويتميز الاختراع بحماية وتنظيف البيئة البحرية وإنقاذ الشعب المرجانية والكائنات البحرية، كما فاز فريق "المعهد القومى للبحوث الفلكية" بالمركز الثانى بمسابقة AETA 2021 لتوقع حدوث الزلازل فى واحدة من أكثر المسابقات لتوقع حدوث العالم، والتى نظمتها دولة الصين من أصل 616 فريقًا مشاركًا بالمسابقة، كما حصد الطلاب المصريون المشاركون في الدورة الخامسة لأولمبياد كوريا الدولى لشباب المخترعين على ميدالية ذهبية، و2 فضية و2 برونزية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى نجاح الباحثين والمخترعين والمُبتكرين المصريين في حصد جوائز ومراكز مُتميزة فى معرض جنيف الدولى للاختراعات 2022، حيث تم اختيار 8 ابتكارات لتمثيل مصر فى المعرض، وحصل الوفد المصرى على 8 ميداليات بواقع (ميدالية ذهبية فى مجال الزراعة، و5 ميداليات فضية فى المجالات الطبية والزراعية والأمن والإنقاذ والإنذار، و2ميدالية برونزية فى مجالات المياه والبيئة والطاقة)، بالإضافة إلى دبلومات فخرية، وذلك في مسابقات المعرض التى شارك فيها (800) ابتكار من أكثر من 25 دولة حول العالم، مشيدًا باجتياز 8 باحثين مصريين في تخصصات (الطب، والهندسة، والتصميم، وإدارة الأعمال) لبرنامج منح الابتكار الإكلينيكي الذى نظمه معهد الابتكار والبحث السويدي، والمعهد الملكي للتكنولوجيا في ستوكهولم.

ونوه الوزير إلى تنظيم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برنامج مسابقتي "حافز الابتكار"، و"صناع التغيير" فى 2022، بمشاركة 30 فريقا من 22 جامعة ومعهدا، وفاز فريق جامعة المنصورة بالجائزة الأولى، وحصلت جامعة كفر الشيخ على الجائزة الثانية، وحصدت جامعة الإسكندرية الجائزة الثالثة، كما نظمت جامعة الملك سلمان الدولية مسابقة "التحدى الأخضر للاستدامة Green challenge"، للأفكار المتميزة فى الابتكار والجدوى الفنية، ونموذج الأعمال والتأثير المجتمعى والبيئى، وتم إطلاق مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية "خير بلادي" بمدينة أسوان بالاشتراك مع جامعة أسوان، بمُشاركة 20 جامعة مصرية، كما نظمت اللجنة الوطنية لليونسكو بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومؤسسة الأزهر الشريف، احتفالية لتكريم الفائزين في الدورة الثانية للأسبوع العربي للبرمجة والتى عُقدت فى تونس، تحت عنوان: "الذكاء الاصطناعى وحماية البيئة"، وفازت فيها 4 فرق مصرية، فضلًا عن مشاركة الطلاب في مهرجان "إبداع"، الذي يُقام برعاية رئيس الجمهورية، حيث تجاوز عدد الطلاب الذين شاركوا في الدورة العاشرة للمهرجان، أكثر من 50 ألف طالب وطالبة من 130 جامعة ومعهدًا وأكاديمية.

وأشاد د. أيمن عاشور بنجاح تنظيم عملية إجراء الانتخابات الطلابية على أساس اللائحة الجديدة بكافة الجامعات والكليات والمعاهد العليا خلال هذا العام، والتي شارك بها ما يقرُب من 30 ألف طالب وطالبة، تقدموا للترشح للمواقع المختلفة بالاتحادات الطلابية.

ونوه الوزير إلى توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة وجامعة قناة السويس لتنفيذ نموذج مُحاكاة للمعهد على أرض الجامعة، وكذلك توقيع 19 بروتوكولًا للتعاون بين الجامعات المصرية وهيئة اميديست ومؤسسة حلم؛ لإنشاء وتنفيذ مراكز لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعات لنشر ثقافة الإتاحة والمساواة، وكذلك تم عقد العديد من ورش العمل عن مهارات إعداد القادة وتنظيم الندوات والمحاضرات لمحاربة الأفكار المُتطرفة وغير السوية، مشيرًا إلى إطلاق معهد إعداد فوجًا خاصًا بمقر المعهد للطلاب ذوى الهمم تحت شعار "مبدعون باختلاف"، والذي تضمن عدة فعاليات توعوية رياضية وثقافية وفنية وألعاب فردية، بهدف تأصيل الاهتمام بذوى الهمم بين طلاب الجامعات.

ومن جانبه، أشار د. طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، إلى وجود تعاون مُثمر مع الوزارات والمؤسسات المختلفة، للمساهمة في رفع وعي الطلاب وتعميق الانتماء الوطني، مؤكدًا على زيادة الاهتمام بأنشطة التطوع من شباب الجامعات لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية، وعقد العديد من الندوات التعريفية بالمبادرة وعرض أبرز ما تم تنفيذه علي أرض الواقع مع تنظيم الجامعات زيارات ميدانية للقري المستفيدة من المبادرة في النطاق الجغرافي لكل جامعة، بالإضافة إلى تنظيم زيارات للمشروعات القومية العديدة التي يتم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، حرص الوزارة على دعم الجهود التى تستهدف رفع وعى طلاب الجامعات، وتعريفهم بالقضايا الوطنية، وحمايتهم من الأفكار المتطرفة والهدامة وغير السوية، والاهتمام بدعم بناء شخصية الطالب على المستوى العلمي والبدني والثقافي، وتوسيع دائرة الاهتمام بمُشاركة الطلاب في المسابقات العلمية المحلية والإقليمية والدولية، ومنح الطلاب فرصة لإثبات تفوقهم وتميُزهم العلمي، وتوفير الدعم والمناخ المناسب لرعاية الطلاب المُتفوقين والمُوهوبين.