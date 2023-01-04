- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات القاهرة - الغربية - المنوفية - السويس - مطروح - الوادي الجديد - بني سويف - قنا - سوهاج - المنيا - أسوان - دمياط - جنوب سينا
وكانت وزارة الصحة والسكان،اعلنت إطلاق 50 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية، بدء من اليوم الأحد حتى يوم 10 من شهر يناير 2023، وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية «حياة كريمة».
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات
قوافل طبيه