شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا تعلن إنهاء مديونية الشركة لصالح بنك الاستثمار القومى بقيمة 712.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت شركة فاكسيرا أنه تم تخصيص موقع وإنشاء عيادة معتمدة لعلاج فيروس C وفيروس B والكشف عن الأمراض غير السارية لتنفيذ البرنامج الرئاسي لدعم المنظومة الصحية في مصر (حملة 100 مليون صحة) والمساهمة فى برنامج الحكومة للقضاء على أمراض الفيروسات الكبدية من خلال إنتاج لقاح كبدي ب.
وتابعت: تم تطوير مركز الوحدة العلاجية بهدف استقبال المرضى بغرض توفير خدمه إعطاء الدم وتطوير مركز الغسيل الكلوى حيث تم زيادة عدد الأسرة من 10 أسرة إلى 18 سريرا.
وكشفت عن إنهاء مديونية الشركة لصالح بنك الاستثمار القومي المتراكمة منذ عام 2002 ، والمقدر لها 712.5 مليون جنيه فى 30/6/2022 واستلام شهادة انقضاء الدين وكافة أصول الصيغ التنفيذية من الاحكام القضائية الصادرة لصالح بنك الاستثمار القومى وأصول السندات الإذنية.