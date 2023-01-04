شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا: إنتاج 50 مليون جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا وتوزيعها على المراكز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، أنه تم توفير احتياجات البلاد من اللقاحات الروتينية اللازمة لبرنامج التحصينات الإجباري من وزارة الصحة والسكان والمتمثلة فى (خماسى ، ثلاثى & كبدى برضع ، كبدى ب كبار ، ثنائي مدارس ، لقاح توكسيد التيتانوس ، ام ام ار، لقاح الكلب ، لقاح سحائى ثنائى).

وأضافت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، أنه تم توفير احتياجات البلاد من أمصال ضد العقرب والثعبان وآخرها إنتاج كميات وفيرة من مصل العقرب لمواجهة الأحداث الناتجة عن سيول محافظة أسوان، وكذلك أمصال تيتانوس 1500 وحدة ، تيتانوس 30000 وحدة.

في إطار جهود الشركة لمواجهة جائحة كورونا

وتابعت : تم الانتهاء من المرحلة الأولى من نقل التكنولوجيا "المركزات جاهزة للتعبئة" في 123 يوماً ، وتم إنتاج كمية 50 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كوفيد (فاكسيرا – سينوفاك) حتي تاريخه وتطعيم المواطنين من خلال إنشاء مركز التطعيمات الجديد بمقر الشركة بالعجوزة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وحول توطين صناعة اللقاحات في مصر:

أبرمت الشركة العديد من إتفاقيات نقل تكنولوجيا التصنيع والتى من خلالها تقوم الشركة بتوفير احتياجات وزارة الصحة والسكان من اللقاحات الاساسية حيث نجحت الشركة خلال الفترة السابقة فى التعاقد مع:

1- شركة معهد سيرم الهندية : لقاحات: خماسي & ثلاثي & كبدي ب رضع & كبدي ب كبار & ثنائي مدارس & لقاح توكسيد التيتانوس & ام ر & ام ام ار:

حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي (مرحلة التغليف الثانوي) من التعاقد ، وتوريد جميع متطلبات وزارة الصحة أعوام 2019/ 2020 وحتي 2021/2022 بإجمالي حوالي 75 مليون جرعة وجاري البدء في توريد العام المالي 2022/2023 بإجمالي 24,870 مليون جرعة ، وتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية (مرحلة المركزات الجاهزة للتعبئة) من التعاقد وتعبئة أولي التشغيلات التجريبية للقاح الخماسي وبدء دراسات الثبات والذي يعد الأول من نوعه يتم إنتاجه محلياً في أفريقيا ، مع استكمال تعبئة التشغيلات التجريبية لجميع المنتجات الخاضعة للإتفاقية ، كما تم الاتفاق مع شركة سيرم الهندية علي إضافة كل من لقاح السداسي ولقاح المكورات الرئوية ولقاح الكلب للإتفاقية والبدء في استيراد وتعبئة المركزات خلال عام 2023.

2- شركة سى دى بيو الصينية: لقاح الكلب:

حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي (مرحلة التغليف الثانوي) من التعاقد ، وتوريد جميع متطلبات وزارة الصحة من أعوام 2017/2018 وحتي 2021/2022 بإجمالي 10.750 مليون جرعة ، وجاري البدء في توريد العام المالي 2022/2023 بإجمالي 2,8 مليون جرعة ، وتم البدء في المرحلة الثانية حيث تم الانتهاء من دراسات ضبط العملية الإنتاجية وجاري استيراد المركزات الجاهزة للتعبئة للبدء في إنتاج أول ثلاث تشغيلات تجريبية

3- شركة ولفاكس الصينية: لقاح سحائى ثنائى & لقاح سحائى رباعى:

حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي (مرحلة التغليف الثانوي) من التعاقد ، وتوريد جميع متطلبات وزارة الصحة من أعوام 2017/2018 وحتي 2021/2022 بإجمالي 35 مليون جرعة ، وجاري البدء في توريد العام المالي 2022/2023 بإجمالي 6,7 مليون جرعة ، وجاري التنسيق للبدء في المرحلة الثانية تعبئة البالكات لقاحي (الإلتهاب السحائي الثنائي والإلتهاب السحائي الرباعى عديد السكريات)

4- شركة سينوفاك الصينية: لقاح كوفيد-19 (فاكسيرا – سينوفاك)

تم إنتاج حوالي 50 مليون جرعة حتي تاريخه وتعتبر مصر أول دولة في القارة الأفريقية تنجح في تصنيع لقاح COVID-19 مع شركة سينوفاك الصينية ، وجاري التفاوض تأسيس شركة لإنشاء مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات البشرية بجميع مراحل الإنتاج Upstream & Downstream وفيما يلي استعدادات الشركة للحصول علي إعتماد لقاح كوفيد 19 من منظمة الصحة العالمية: