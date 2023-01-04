شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تجرى بروفة اختبار تجريبى على التابلت لاختبار الشبكة استعدادا لامتحان الترم والان مع تفاصيل الخبر
ووجهت المديريات طلاب الثانوى العام بضرورة شحن بطارية جهاز التابلت وتحديثه بمنصة الامتحان "سويفت اسيس".
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الالتزام بالإجراءات الوقائية التى من شأنها عدم السماح بتكرار الأخطاء أو الأحداث التى حدثت من قبل، مشددة على تحرير إقرار بعدم وجود موانع لدى جميع المشاركين وخاصة واضعي الامتحان، والالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والالتزام بالمستويات المعرفية في الورقة الامتحانية.
وبالنسبة لامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، أكدت الوزارة على أن الامتحانات الكترونية، مشيرة إلى أداء امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع والتي يتم امتحانها خارج منظومة التابلت قبل إجراء الامتحانات.
وبالنسبة لطلاب المنازل أو الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) أو المدارس الغير مجهزة (الخاصة والحكومية) يتم امتحانهم ورقيًا في نفس موعد الامتحان الإلكتروني، موجه بعقد اجتماع لمسئولى التطوير التكنولوجى على مستوى المديريات التعليمية لتحديد كافة الاستعدادات ومعالجة أى مشكلات قد تطرأ بالمدارس خلال سير الامتحانات وإعداد تقارير بها.