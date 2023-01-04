شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 9 ملايين زيارة منزلية لتوعية الأسر بخطورة الزيادة السكانية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة التضامن الاجتماعي إنفوجراف عن مجهودات الوزارة حول تنفيذ برنامج 2 كفاية لمواجه مشكلة الزيادة السكانية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن بتنفيذ مشروع "2 كفاية" لمواجه الزيادة السكانية من خلال أساليب علمية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا من خلال تجهيز 65 عيادة 2 كفاية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بتمويل جزئي من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي مشروع 2 كفاية لمواجهة الزيادة السكانية، شهد تعاونًا كبيرا بين دار الإفتاء المصرية ووزارة التضامن لتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة حول تنظيم الأسرة، وقامت دار الإفتاء بإصدار كتاب بعنوان "تنظيم النسل وتحديده فى الإسلام" من أجل بيان صحيح الإسلام ونشر الوسطية فيما يخص قضية تنظيم الأسرة، وقامت وزارة التضامن من خلال مشروع "2 كفاية" بتوزيعه على الجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع لتستخدمه المثقفات المجتمعيات في تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة حول تنظيم الأسرة لدى الأسر المستهدفة.

ويأتي ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتكثيف برامج التوعية حول خطورة الزيادة السكانية من خلال الزيارات المنزلية للأسر بالمحافظات المستهدفة لرفى الوعى لديهم ،لافته إلى أن مشروع "2 كفاية" يأتى ضمن برامج الوزارة من أجل تحقيق رؤيتها فى كفالة حقوق كل طفل فى الحصول على الرعاية الصحية اللازمة والتغذية الجيدة والتعليم المتاح للجميع، بالإضافة إلى الرعاية الأسرية والتربية الإيجابية، وذلك لن يتأتى إلا بالاكتفاء بعدد طفلين لكل أسرة، كما تساهم الأسر الصغيرة فى تنمية الأسر المصرية، وبالتالى يساعد على الحد من الفقر، بل وتحسين المستوى الاقتصادي للأسر ،كما أن المشروع يهدف إلى تعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وترسيخ المفاهيم المجتمعية الإيجابية للحد من الممارسات الخاطئة التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع تأمين حقها فى الحصول على المعلومات الصحيحة والفهم الصحيح للدين وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة.