شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الأربعاء سيشهد استمرار تأثرنا بامتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا مع كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، وستستمر معنا فرص سقوط الأمطار، لكن كمياتها اليوم ستكون أقل من الأمس، خاصة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، كما يستمر انخفاض درجات الحرارة.

أضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافى وجومانا ماهر، أنه من المتوقع أن يشهد اليوم استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مصحوبة بفرص لسقوط الأمطار ما بين المتوسط والخفيف على السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء.

وتابعت، أن الأمطار ستتقدم للمناطق الداخلية مثل بعض المناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد وبعض المناطق من خليج السويس ومدن القناة، ولكن الأمطار فى المناطق الداخلية خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية، وستكون على فترات متقطعة من اليوم وتختلف شدتها من منطقة لأخرى.