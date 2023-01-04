شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: الحصول على 48 من شهادات نظم الإدارة الدولية (الأيزو) والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح التقرير أن لدى مراكز ومعاهد ومستشفيات وكليات جامعة القاهرة 20 معملا معتمدا من المجلس القومي للاعتماد (إيجاك)، و4 حاصلة على شهادة ISO /IEC15189:2012، و16 معمل حاصل على شهادة ISO/IEC17025:2017.
وأشار التقرير إلى 7 من الكليات والبرامج على الاعتماد الدولي، منها 3 كليات هي: الطب والزراعة والعلاج الطبيعي، كما تتخذ كلية الطب البيطري والإعلام الإجراءات للاعتماد المؤسسي وتم قطع معظم خطوات اعتماد الكليتين دوليا عام 2022 وفي انتظار الزيارة النهائية للاعتماد الدولي. كما رصد التقرير البرامج الدراسية التي تم اعتمادها دوليًا، حيث حصلت 4 برامج بكلية الهندسة على الاعتماد الدولي، وقطعت كليات الصيدلة، والإعلام، والتمريض الإجراءات اللازمة لاعتماد برامجها من الهيئات الدولية.
وذكر التقرير الكليات الحاصلة على جائزة التميز الحكومي، التي وصل عددها إلى 4 كليات، و تم تصنيف 6 منها تم على أنها من أفضل 10 كليات على مستوى مصر وهي: الصيدلة، والطب، والعلوم، وطب الأسنان، بالإضافة إلى كليتي الاقتصاد والعلوم السياسية والهندسة.
وذكر التقرير موقف الكليات والمعاهد وبرامجها المعتمدة محليا ودوليا، حيث تم اعتماد وتجديد اعتماد 17 كلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حصلت وجاري اعتماد 3 كليات جديدة . ورصد التقرير البرامج الدراسية التي تم اعتمادها محليا وعددها 15 برنامجا بكلية الهندسة وكلية الآثار، وكلية التجارة، وتم قطع خطوات كبيرة لاعتماد باقي برامج الجامعة.
وانتهى التقرير إلى أن الجامعة بها 5 مراكز تدريب معتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس الأعلى للجامعات، 3 منها تتبع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومركز يتبع كلا من: كلية الدراسات الإحصائية العليا، وكلية الإعلام، وتعمل هذه المراكز في مجالات التدريب الإداري، والتحول الرقمي، والتدريب والاختبارات على تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها.