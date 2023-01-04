شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق المعرض العربى للأسر المنتجة بمشاركة 12 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جامعة الدول العربية غدا الخميس المعرض العربي للأسر المنتجة " بيت العرب" تحت رعاية رئيس الجمهورية ويستمر حتي 11 يناير الجاري، بمشاركة 12 دولة عربية.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن المعرض العربي للأسر المنتجة يعد أحد الفرص الهامة التي تمكن من النهوض بقطاع الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتراثية العربية وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، كما يشكل فرصة للترويج للمنتجات من خلال المعروضات اليدوية والتقليدية المصرية والعربية، مشيرة إلى أن المعرض سيقام على مساحة 4000 متر بقصر القبة الرئاسي بمحافظة القاهرة، كما أن المعرض مفتوح مجانا للجمهور والدخول مجانا من الساعة 10 صباحا حتي 10 مساء من بوابة رقم (١) بقصر القبة، وكافة المعلومات الخاصة بالمعرض متاحة علي الموقع ويشهد مشاركة 12 دولة عربية متضمن ضيف الشرف المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

ومن المقرر مشاركة 8 وزراء من وزراء الشئون الاجتماعية العرب في افتتاح المعرض يوم الخميس المقبل يمثلون الأردن، قطر، الكويت، الأمارات، لبنان، ليبيا، فلسطين، السوادان، اليمن، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوي من المملكة العربية السعودية، ووفد من سلطنة عمان، والصومال، وكذلك مشاركة 11 سفارة "الكويت- الأمارات – قطر- لبنان- جيبوتي- المغرب – فسلطين- اليمن- السعودية – موريتانيا- البحرين"، فضلا عن المندوبين الدائمين لدي جمهورية مصر العربية، وبعض الفنانين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات الدولية وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأسر المنتجة المشاركة في المعرض تبلغ 150 أسرة منتجة موزعة كالتالي 70 أسرة مصرية، و80 أسرة من الدول العربية، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات على هامش المعرض منها ندوة تسويق منتجات الأسر المنتجة العربية، وذلك بحضور مساعد الأمين العام للجامعة الدول العربية ووزراء الشئون الاجتماعية ووزراء من الحكومة المصرية وعدد من الخبراء المتخصصين، لافتة إلى مشاركة عدد من الجهات المصرية في المعرض منها وزارات التجارة والصناعة، الشباب والرياضة، الثقافة، السياحة، ووزارة التنمية المحلية من خلال منصة أياد مصر، ووزارة قطاع الأعمال من خلال منصة جسور، المجلس القومي للمرأة.