شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مبادرة ابدأ: توطين صناعة طلمبات محطات الصرف الصحى يوفر 2 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الرحمن عمر عضو مبادرة ابدأ، إن الهدف من رسم خريطة صناعية لبعض الصناعات هو تقليل فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى صعوبة التفاوض مع المستثمرين الأجانب حول نقل وتوطين التكنولوجيا لكن في النهاية المبادرة نجحت في تخطى هذه العقبة.

أضاف في مداخلة لـ"8 الصبح" على دي ام سي"، أن المبادرة اهتمت بشكل كبير بالشراكات خاصة المتعلقة بالمواد التي يتم استيرادها من الخارج، معقبا: " المنتج المستورد بقا غالي ..والمصانع عاوزة توفق أوضاعها علشان توفر منتجاتها في الأسواق.

أشار عضو مبادرة ابدأ، إلى أن توطين صناعة الطلمبات ومكونات محطات مياه الصرف، يوفر على الدولة فاتورة استيرادية تبلغ 2 مليار دولار سنويا.

يشار إلى أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر .

وتهدف إلى توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية وفقا للمقاييس الدولية، بالإضافة لتوفير فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري، كما تسعى نحو تغيير الصورة الذهنية والنظرة المجتمعية تجاه العمالة الفنية.