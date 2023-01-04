شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: مكافحة الآفات تنفذ 47 لجنة ميدانية للمحاصيل الشتوية خلال ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور احمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية أن الإدارة نفذت 47 لجنة مرور خلال شهر ديسمبر على مستوى الجمهورية تمت بمعرفة مناطق المكافحة والإدارة العامة لمكافحة الآفات التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات للتأكيد على ضرورة التواجد مع المزارعين وحل أي مشكلات خاصة بأعمال مكافحة الآفات.

يأتى ذلك إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالمحاصيل الاستيراتيجية وفي ظل توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواجد الميداني مع صغار المزارعين لتقديم النصائح والارشادات الفنية بصفة مستمرة لهم على أرض الواقع

وأضاف "رزق" ان الإدارة تعمل على متابعة كافة المحاصيل الشتوية من المحاصيل الاستراتيجية الى المحاصيل محدودة المساحة مثل “الشبث – البقدونس ” وأيضا المحاصيل التي تحظى بقيمة تصديرية مثل (الفراولة – البصل - الثوم) .

وأكد رئيس الإدارة المركزية خلال زيارته لمحافظة القليوبية على ضرورة الاستخدام الرشيد للمبيدات وتفعيل دور المكافحة الحيوية، حفاظاً على البيئة والصحة العامة، حيث ذكر ان الإدارة المركزية لمكافحة الآفات قامت بتوفير المفترس الاكاروسى الذي هو احد اهم عناصر المكافحة الحيوية لإطلاقه على مساحة 341 فدان حتى الان مقارنة بـ 255 فدان العام الماضي، الى جانب ما يقوم به القطاع الخاص من توفير هذا المفترس حيث بدأت تنتشر هذه الثقافة بين المزارعين.