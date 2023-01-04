شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء القناة: تدريب 100 موظف من خدمة العملاء على مهارات التواصل مع ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح أبو وردة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الهدف من الدورة التدريبية هو التعريف بمفهوم لغة الاشارة وأنواعها، موضحا أنه تم التركيز على الكلمات والمصطلحات التخصصية والمتعلقة بطبيعة عمل كل مؤسسة.
وأشار أبو وردة إلى أن جميع العاملين مستمرين فى بذل مزيد من الجهد فى سبيل الارتقاء بكافة نواحى العمل فى سبيل تطوير جميع الخدمات المقدمة للمواطن المصرى تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وقال أبو وردة، إن الشركة حريصة على تنفيذ تعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بتقديم خدمة مميزة للمواطن وبأعلى جودة سواء الفنية أو الإدارية وتخفيف الأعباء عليه.
تستهدف شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة شن حمالات مكثفة باستخدام حق الضبطية القضائية لضبط سارقى التيار الكهربائى بالمنشات التجارية وتحرير محاضر ضدهم لاسترداد أموال الدولة.
وفيما يلى كيفية حساب الغرامة وفقا لمعاير وضوابط يجب معرفتها قبل سداد الغرامة، للقطاع التجارى وكذلك المنزلى ولكن وفقا لسعر شريحة البيع المحددة لكل قطاع
1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا"
2- غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".
3- يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إذا وجد مبالغة فى قيمة الغرامة.
4- فى حالة تجاهل محضر سرقة التيار الكهربائى الذى تم تحرير يتم تحويل المحضر للنيابة وتصل العقوبة إلى الحبس فى حالة عدم التصالح.
5- إذا تم تحويل المحضر للنيابة يتم تقديم طلب للتصالح ودفع الغرامة كاملة لتجنب توقيع عقوبة الحبس.
6- غرامات سرقات التيار الكهربائى لا يمكن تقسيطها.
7- فى حالة تكرار السرقة وتحرير محضر أخر يتم تغليظ العقوبة.