شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. انطلاق قوافل علاجية فى جميع التخصصات مجانا بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن بدء عمل القوافل الطبية العلاجية للعام الجديد بشهر يناير الجاري، والتى تستهدف 6 قرى بعدة مراكز بدمياط، وذلك تيسيرا على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات، وذلك وفق فعاليات مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري.

وتتضمن تلك القوافل عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية.

ويقدم ”الخليج 365” خريطة بالأماكن التى سيتم تنفيذ الحملات بها داخل محافظة دمياط خلال يناير الجارى والتى جاءت على النحو التالى:

- مركز الزرقا

في الفترة من 4 - 5 يناير بقرية السلام

- مركز كفر البطيخ

في الفترة من 11 - 12 يناير عزبة ابو حماد

- مركز كفر سعد

في الفترة من 13 - 14 يناير قرية أبو سعادة الكبري

- مركز الزرقا

فى الفترة 18 - 19 يناير الكاشف الجديد

- مركز فارسكور

فى الفترة 25 - 26 يناير قرية كرم ورزوق

- مركز الزرقا

فى الفترة من 27 - 28 يناير قرية كفر تقى

ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن قوافل مبادرة رئيس الجمهورية أسهمت بشكل كبير في تطوير الخدمات الطبية بالمناطق النائية والقرى الاكثر احتياجا، موضحا أن هناك خطة يتم وضعها بشكل دوري لضمان تغطية المحافظة بالكامل، مؤكدا أن القطاع الطبي بالمحافظة يشهد تطورا كبيرا خاصة عقب البدء في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى اقتربت على الانتهاء واقتراب بعضها من دخول الخدمة قريبا.