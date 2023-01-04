شكرا لقرائتكم خبر عن 92% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات بالأسواق للتوعية بإعلان أسعار السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات بالأسواق للتوعية بإعلان أسعار السلع، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات بالأسواق للتوعية بإعلان أسعار السلع.

وأيد 92% من القراء مطالب تكثيف الحملات بالأسواق للتوعية بإعلان أسعار السلع، بينما عارض 8% من القراء مطالب تكثيف الحملات بالأسواق للتوعية بإعلان أسعار السلع.



