شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الالتحاق بسنة التدريب الإجبارى "الامتياز" لمرحلة بكالوريس التمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة الداخلية الموحدة لسنة التدريب الإجبارى الامتياز لمرحلة بكالوريوس التمريض، والصادرة بموجب قرار وزير التعليم العالى رقم 4426 لسنة 2022 التفاصيل الكاملة لشروط الالتحاق بسنة الامتياز.

ونصت اللائحة على شروط الالتحاق بسنة الامتياز والتى تتمثل فى:

1- يجب على الطالب اجتياز عدد الساعات الدراسية خلال سنوات الدراسة وهى 4 أعوام أكاديمية "8 فصول دراسية"، التي تؤهله للحصول على بكالوريس التمريض بنجاح كما تنص لائحة الكلية.

2- حضور برنامج توجيهى الذى تعده الكلية ويهدف لإعداد الطلاب قبل بدء سنة الامتياز وتتراوح مدته من أسبوعين إلى 4 أسابيع حسب احتياج الطلاب.

3- يبدأ البرنامج التوجيهى أول أغسطس / سبتمبر لمن سيبدأ سنة الامتياز أول سبتمبر / أكتوبر.

4- يبدأ أول نوفمبر لمن سيبدأ سنة الامتياز فى ديسمبر.

5- يبدأ البرنامج فى أبريل لمن سيبدأ سنة الامتياز أول مايو.

6- كما يحرم الطالب الذى يتخلف عن حضوره فترة الإعداد "البرنامج التوجيهى" أو تقل نسبة حضوره عن 90% من إجمالى فترة الإعداد أو جاء تقييمه عن هذه الفترة أقل من 75% من الالتحاق بسنة الامتياز التدريبية، وفى هذه الحالة يلتحق بالدورة الثانية.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار وزير التعليم العالى رقم 4426 لسنة 2022 بشأن إصدار اللائحة الداخلية الموحدة لسنة التدريب الإجبارى الامتياز لمرحلة بكالوريوس التمريض.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية الموحدة لسنة التدريب "التدريب الإجبارى" الامتياز لمرحلة بكالوريوس التمريض المشار إليه المرفقة ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.

ونصت المادة الثانية أنه على المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل باللائحة المرفقة توفيق أوضاعها واستكمال لوائحها ونظمها بما يتفق وأحكام قانون تنظيم العمل فى المستشفيات.