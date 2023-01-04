شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" توفر فرص عمل فى القاهرة برواتب تصل لـ5 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة القوى العاملة عن تلقيها طلبات من 14 شركة قطاع خاص على مستوى 6 محافظات لشغل 1223 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ5 آلاف جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك لشغلها خلال شهر يناير 2023 الجارى.

وأوضحت "القوى العاملة" فى بيان لها أنه على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg.

1- فرص عمل في إحدى شركات التوريدت الكتابية والمكتبية بالمعادى الجديدة

- الوظائف المطلوبة

1 -2 عامل مخازن – الراتب 3500 جنيه

2- 2 سائق – رخصة ثالثة – الراتب 4000 جنيه

3- 2 مندوب توزيع – 5000 جنيه.

- الشروط

أ- مؤهل عال – متوسط

ب - خبرة أو بدون

ج - السن 20 : 35 سنة

- المزايا

أ - تأمين صحي

ب - تأمين اجتماعي

ج - مواصلات

2- فرص عمل في إحدى الشركات الخاصة بمدينة نصر

- الوظائف المطلوبة

أ- 20 عامل نظافة

- الشروط

أ- مؤهل أو بدون

ب- السن 18 : 45 سنة

ج- الراتب: حسب المقابلة

3- فرص عمل في إحدى شركات الأمن والحراسة بالعباسية

- الوظائف المطلوبة

أ- 445 أمن إداري

ب- 24 مشرف أمن

- الشروط

أ- مؤهل متوسط

ب- يقرأ ويكتب

ج- خبرة أو بدون

د- السن 21 : 42 سنة

- المزايا

أ-الراتب 3500 : 4500 جنيه

ب- تأمين صحي

ج- تأمين اجتماعي

د- مواصلات دائري المرج والجيزة

4- فرص عمل في إحدى شركات الأمن والحراسة في صلاح سالم – مدينة نصر

- الوظائف المطلوبة

أ- 300 فرد أمن

- مواقع العمل

التجمع - أكتوبر - العاشر من رمضان – الفطامية - العين السخنة – الغردقة

- الشروط

أ- مؤهل عال – فوق المتوسط – متوسط

ب- السن 18 : 50 سنة

ج- إقامة + وجبات

د- الراتب 3500 : 3750 جنيها

- المزايا

أ- تأمين صحي

ب- تأمين اجتماعي

5- فرص عمل بإحدى شركات الأمن في مصر الجديدة

- الوظائف المطلوبة

أ- 5 مشرف استقبال – الراتب 4500 جنيه

ب- 7 مشرف موقع – خبرة عسكرية – الراتب 4500 جنيه

ج- 200 فرد أمن – الراتب 3500 : 3700 جنيه

- الشروط

أ- مؤهل عالي – متوسط

ب- خبرة أو بدون

ج- السن 21 : 50 سنة

- المزايا

أ- تأمين صحي

ب- تأمين اجتماعي