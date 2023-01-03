شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين للنواب: لدينا مخزون من اللحوم الحية يكفى عاما.. والدواجن 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن المخزون الاستراتيجى من القمح التموينى يكفى 4.6 أشهر، لافتا إلى أن هذا لا يتضمن مخازن الإتجار انا بخدم 70% من المجتمع لكن لست مسئولا عن القمح فى القطاع الخاص كحلويات.

وأضاف وزير التموين خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، والتى رفعت قبل قليل: "لدينا احتياطيات استراتيجية كافية بعد العيد الصغير والموسم هيبدأ فى 15/4 واتفاقية بينا وبين البنك الدولى وهنجيب مليونى طن، وانا مطمن جدا وكله هيبقى زى الفل".

وتابع: "ليس الهدف ذبح القطاع الخاص، وإنما نساعده كى يتحرك معنا، فكلنا فى أزمة ونضع يدنا فى يد بعض، ولا بد أن نعطى الحق لغيرنا قبل أن نحقه لأنفسنا".

وأشار وزير التموين إلى أن هناك نقص الزيت الخام وزيت الأولين وهو زيت السمن وزيت عباد الشمس، مشددا على ضرورة التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص والأجهزة الرقابية فنحن جميعا نحتاج للوقوف معا ونخرج من العقبة النقدية ولكن برؤية موحدة.

وقال إن مخزون السكر يكفى ثلاثة أشهر، حيث إن الفجوة لدينا بين الإنتاج والاستهلاك 400 ألف طن.

ولفت وزير التموين إلى أن المخزون من زيت التموين يكفى 5 أشهر ونصف وزيت التموين يمثل 40% من احتياجات الشعب ولذلك أزمة الزيت أكثر حدة.

وأتم: "بالنسبة للأرز التموينى عندنا 5.6 شهر واللحوم الحية أكثر من سنة والدواجن 5 أشهر ونصف".