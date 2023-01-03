شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالسياحة: نستهدف زيادة أعضاء النقابة لـ100 ألف نهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر
استعرض المستشار ياسر صقر آليات العمل النقابي الحديث في ضوء تطبيق القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن حرية حق التنظيم النقابي ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القوانين الوطنية والدستور المصري، باعتباره من أكبر التجمعات الجماهيرية وتأكيداً لدوره في الدفاع عن حقوق العمال من خلال وضع اللوائح التي تمثل حقه الأصيل في المشاركة الحقيقية والواقعية في إدارة العمل داخل المنشآت.
شدد صقر على دور الأعضاء في ممارسة الحرفية في العمل النقابي، وإيجاد خطط بديلة لحل المشكلات المطروحة، تعتمد على المفهوم الواقعي للتفاوض عند اختيار الوقت والأدوات الناجزة للحل وليس الإعتماد على القانون وحده.
تحدث الدكتور ياسر صقر عن الإجراءات التي تتخذ بشأن تشكيل مجالس إدارات المنظمات النقابية والأوراق المطلوبة لتأسيسها، موضحا أن الشخصية الاعتبارية تعني القوة والقدرة على حل المشاكل في إطار الوحده والإنضمام لنقابات العامة، مما يعظم من آداء اللجان النقابية.
أعلن محسن أش الله رئيس النقابة العامة، أن خطتها تستهدف زيادة عضوية النقابة لتصل إلى 100 ألف عضو قبل نهاية العام الحالي 2023، وإنشاء قاعدة بيانات حقيقية بعضوية اللجان النقابية وإنشاء لجان إدارية ومهنية جديدة في جميع المواقع.