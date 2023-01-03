شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالجيزة تجتمع لتحديد أماكن إقامة معارض "أهلا رمضان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائب رئيس الاتحاد العام بمقر الغرفة التجارية الرئيسى بالجيزة، وذلك لبحث جدول الأعمال الذى يتضمن استعراض الموازنة التقديرية للغرفة للعام المالى 2023 وبحث نتائج مشاركة رئيس الغرفة فى اجتماعات رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزيرى التموين والصناعة، بالإضافة إلى بحث البدء الفورى لتوصيات الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة الاتحاد العام بإقامة معارض السلع الغذائية.

وقد افتتحت الجلسة بتقديم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة الجدد، عبد الله غراب وصابر سرور الذين صدرت لهم قرارات بالتعين من المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، كما تم الترحيب بالأعضاء أحمد عتابى وسلوى لطفى ومحمد زين.

وقام ناصر خلال الاجتماع بإلقاء الضوء على مشاركته فى الاجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، لبحث حل المشاكل التى تواجه التجار، ومنها العمل على سرعة الإفراج الفورى للبضائع بالموانى المصرية والتدخل العاجل للإفراج عن مستلزمات المواد الخام اللازمة للمصانع مع رفع مقترحات الغرفة لحل الأزمة إلى كل المسئولين.

كما أشار رئيس تجارية الجيزة إلى اجتماع وزيرى التموين والصناعة الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة مع الغرف التجارية ومنتجى ومصنعى السلع الغذائية، لبحث كيفية التدخل العاجل لتوفير السلع للمواطنيين بأسعارعادلة وضرورة قيام الغرف التجارية بدورها الاجتماعى فى المحافظات بتشجيع منتسبيها واعضائها بالحفاظ على أسعار السلع وجعلها فى متناول الجميع تجارية الجيزة.

وأكد ناصر خلال اجتماع مجلس الادارة ان الغرفة ستقيم معارض للسلع الغذائية بالجيزة باسعار عادلة بالتنسيق مع محافظة الجيزة وأجهزتها المختلفة ومديرية التموين بالمحافظة لإنشاء العديد من المعارض لبيع السلع الغذائية بالمحافظة، حيث تم تحديد أماكن المعارض بناءا على مطالب المدن والاحياء.

وطالب ناصر الشركات العاملة في مجال تصنيع وإنتاج واستيراد السلع الغذائية الضرورية بالإفصاح عن أسعار بيع تلك السلع بداية من المنتج او المستورد او المصنع ومرورا بتاجر الجملة ونصف الجملة وكذلك سعر البيع النهائي للمستهلك مع بيان هامش الربح لكل حلقه من حلقات التداول كلا على حده والاتفاق مع جميع السلاسل التجارية وكبرى محلات السوبر ماركت بالجيزة على الاشتراك في مبادرة الغرفة بتخفيض هامش الربح للحد الأدنى على بعض السلع الغذائية الضرورية وإعلان نسب الخصم بمقرات البيع بالمراكز الرئيسية والفروع التابعة لها.