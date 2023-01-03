شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح الدورة المتكاملة للأئمة والواعظات بأكاديميتها الدولية الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق الدورة المتكاملة "الدفعة السادسة" فى أكاديمية الأوقاف الدولية، لـ 85 إماما وواعظة يوم الإثنين المقبل، في إطار دور أكاديمية الأوقاف الدولية في التدريب والتأهيل المستمر.

ولفتت وزارة الأوقاف، إلى أن الأكاديمية تستقبل المتدربين والمتدربات مساء الأحد المقبل ويحاضر فيها نخبة متميزة من العلماء والمفكرين.

وفى سياق متصل أكدت الوزارة أوه في إطار استمرار خطة الوزارة في التدريب والتأهيل المستمر وتنمية مهارات وقدرات العاملين بوحدات الموارد البشرية لتمكينهم من تطوير العمل إداريًا وماليًا وقانونيًا، تعقد فعاليات برنامج الموارد البشرية لـ 60 إداريًا يوم الاثنين المقبل، وحتى الثلاثاء 10 يناير الجارى، بمركز التدريب الرئيسي بمسجد النور بالعباسية.

جدير بالذكر أن الدورة تؤهل لإكساب مهارات تطبيق اللوائح الخاصة بالأعمال المنوطة بهم، ويحاضر فيها نخبة متميزة من المتخصصين في الموارد البشرية.

ووضعت وزارة الأوقاف، خطة مكبرة لتدريب جميع أئمة المساجد على عملية بناء الخطبة العصرية الحديثة من ناحية المبنى والمعنى وفن الإلقاء، وأكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الدينى، بوزارة الأوقاف، أن الدورة التدريبية ستشمل التركيز على ختام الخطبة وخاصة الدعاء بحيث يكون ملائم لموضوع الخطبة بعيدا عن المقدمات والخواتيم المحفوظة الطويلة، والتدريب على أن يٌلم الخطيب بموضوع الخطبة فى الوقت المحدد لها فى حدود 10 دقائق، مشددًا على أن الهدف من الدورات التدريبية للأئمة هو مواكبة التطورات العصرية والمستجدات، والقدرة على بناء خطبة محكمة النسج، وأن يكون دائم التطوير لأساليب أدائه، ولا يركن إلى مجرد جمل وعبارات محفوظة، دون أن يدقق فى معنى كل جملة وكلمة، ومدى اتساقها مع الموضوع ومناسبتها للزمان والمكان والمجتمع الذى يخاطبه.