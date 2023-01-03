شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة الكنيسة الأسقفية فى منوف تحتفل بالعام الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت المدرسة الأسقفية بمنوف التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالعام الجديد، وذلك بحضور مجدى أبو السعد مدير المدرسة ومجلس أمناء المدرسة، وتضمن الحفل عدد من العروض الفنية والموسيقية قدمها طلاب المدرسة من مختلف المراحل الدراسية بالإضافة لأخرى قدمها طلاب مدرسة المنارة للأطفال ذوى الإعاقة.

ومن جانبه، هنأ مجدي أبو السعد الحضور بالعام الجديد متمنيًا لكل الطلاب وافر النجاح والتفوق في دراستهم، وأن يعم الرخاء والسلام على مصر الحبيبة.

جدير بالذكر، أن المدرسة الأسقفية تأسست قبل 135 عاما إذ كان للكنيسة الأسقفية هدف واضح للخدمة من خلال مؤسساتها في مصر، عن طريق الاهتمام بالجانب الروحي والديني للإنسان وذلك عبر تلبية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية ومن ثم تعتبر المدرسة الأسقفية بمنوف رابط عملي يصل الكنيسة بالمجتمع ولا يعزلها عن حركة البناء فى مصر.

وقال رئيس الأسقفية فى عظته: محبة الله أبدية لا نهاية لها وإنما محبتنا الأرضية لها بداية ونهاية، كما أن عطية الله المتمثلة فى معجزة الميلاد فعطيته هذه لا يعبر عنها بسبب طبيعته.

وأضاف رئيس الأسقفية: الله يحب كل الإنسان برغم من خطاياه وعدم إيمانه فهو لا يحب الخطية وإنما يظل يحب الخاطئ ويمنحه الكثير من القبول والهدايا لتتغير حياته ويقبل الله.

كما شارك رئيس الأساقفة موظفى الأبروشية بالأهداف الإستراتيجية للسنوات القادمة إذ لخص الرؤية فى القدرة على النظر للمستقبل والإيمان والتصديق والعمل الجاد الحقيقى كما أكد على رسالة الكنيسة والتى تتبنى شعار "كنيسة حية لمجتمع أفضل" إنها تركز على العمل الروحى كجانب أساسي للكنيسة والعمل التنموى والطبي وخدمة اللاجئين والتعليم والعمل الإعلامى والثقافى، حيث اختتم اللقاء بالصلاة وتوزيع الهدايا العينية على موظفى الأبروشية احتفالا بنهاية العام.

هنأ دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إبروشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، بعيد الميلاد المجيد، حيث انتدب القس يشوع يعقوب عميد مساعد كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك للتهنئة.