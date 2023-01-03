شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة ورعدية وشبورة وأجواء باردة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023 حتى الأحد المقبل 8 يناير 2023 ، حيث تشهد البلاد طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وحنوب الصعيد ، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :





- الثلاثاء 3 يناير:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 60٪ على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 40 ٪ على مناطق من جنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومدن القناة تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة

نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة





- الأربعاء 4 يناير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث من 50 ٪

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30٪ على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة

نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة





- الخميس 5 يناير:شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30٪ على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة





- من الجمعة 6 يناير إلى الأحد 8 يناير:شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.