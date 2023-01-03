شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار أمانى أبوزيد ضمن قائمة أكثر الشخصيات الأفارقة شهرة وسمعة طيبة خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إنجاز جديد للمرأة المصرية يعكس مكانتها الإقليمية والدولية اختيرت مجدداً الدكتورة أمانى أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة والرقمنة بالاتحاد الأفريقى واحدة من أكثر الشخصيات الأفريقية شهرة وسمعة طيبة لعام 2022، وذلك فى القائمة التى تصدرها شركة استطلاع "السمعة الدولية" (RPI) لأكثر 100 أفريقى شهرة وسمعة طيبة.

وتضم القائمة أسماء شخصيات أفريقية من مختلف القطاعات بما فى ذلك؛ السياسة والفنون وحقوق الإنسان والتعليم والأعمال، وتركزت معايير الاختيار في النزاهة والرؤية والتأثير الإيجابى.

وكانت الدكتورة أماني أبوزيد قد سبق اختيارها العديد من المرات واحدة من أكثر الأفارقة تأثيرا وسمعة طيبة، بالإضافة إلى الشخصيات التي ضمتها قائمة "أكثر 100 أفريقي شهرة وسمعة طيبة ٢٠٢٣" لمنظمة استطلاع السمعة الدولية، وذلك لإنجازاتهم المختلفة، وهناك أيضًا أولئك الذين يتم الاحتفال بهم لإسهاماتهم فى التأثير الاجتماعى وريادة الأعمال، بما يسهم ويؤثر بشكل إيجابى على الحياة فى أفريقيا وفى التغيير للأفضل.

وخلال الإعلان عن القائمة، قالت بيلدينا أوما، الرئيسة المشاركة للجنة المراجعة والتدقيق، وكذلك الرئيس الفخري لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الجمعية الأفريقية، ورئيس SCIP-International، إن عمل المنظمة يتركز على تقدير الأشخاص والمجموعات والشركات التي تعمل باستمرار على تحسين الحياة في إفريقيا وحول العالم.

وجدير بالذكر أن الدكتورة أماني أبوزيد قد احتفلت في أكتوبر الماضي بالحصول على درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم الاجتماعية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة في احتفال مرموق وذا طابع مميز.

وتعد الدكتورة أماني أبو زيد واحدة من عظيمات مصر، وتعكس مكانة المرأة المصرية وقدراتها في عالم السياسة والأعمال، حيث تتمتع بخبرة دولية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعن الدكتورة أماني أبوزيد فهي مفوض البنية التحتية والمعلوماتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، وانتخبت لهذا المنصب مرتين من قبل رؤساء الدول والحكومات الأفريقية لتتولى مسؤولية الاستراتيجيات والسياسات والشراكات الإقليمية والقارية.

وتتركز الخبرة العملية للدكتورة أماني أبو زيد في مجال التنمية الدولية فيما يزيد عن 30 عاما، حيث تقلدت العديد من المناصب القيادية فى كبرى المؤسسات الدولية المعنية ببرامج التنمية وخاصة في مجال البنية التحتية والطاقة.

وتقود الدكتورة أبو زيد العديد من المبادرات والبرامج الإقليمية والقارية، وقامت بإطلاق سوق النقل الجوي الإفريقي الموحد، وسوق الطاقة الإفريقية الموحد، وأول استراتيجية للتحول الرقمي الإفريقي، كما أعدت البرنامج العشري الثاني لتطوير البنية التحتية في إفريقيا للتكامل الأفريقى، وذلك فى إطار استراتيجية الاتحاد الأفريقي "أجندة 2063".

كما سبق وأن أدارت الدكتورة أمانى أبو زيد أكبر محفظة تشغيلية لبنك التنمية الأفريقي، ونفذت برامج تنمية في العديد من القطاعات على المستوى القومي والقاري، بما في ذلك تنفيذ أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم.

وهي حاصلة على بكالوريوس هندسة الاتصالات من جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الدولية الفرنسية للتنمية الإفريقية، وخصلت أيضاً علي درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، ودرجة الدكتوراه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.

وتم اختيار الدكتورة أماني أبو زيد كواحدة من أكثر النساء الأفريقيات تأثيراً وواحدة من أكثر الأفارقة شهرة , وتلقت العديد من الجوائز والتقديرات الدولية بما في ذلك “الوسام العلوي” من جلالة ملك المغرب، وشخصية المستقبل من الحكومة الفرنسية، وحصلت على جائزة الخريجين المتميزين من جامعة مانشستر، المملكة المتحدة – بالإضافة إلى العديد من الجوائز والتقديرات الدولية العديدة

وهي أيضا عضو في (Global Leaders Broadband Commission) للتنمية المستدامة، واللجنة العالمية للعمل العاجل بشأن كفاءة الطاقة، وكذلك عضو في (Board for System Initiative) بشأن تشكيل مستقبل الطاقة.

كما يذكر أيضا أن الدكتورة أماني أبو زيد مثالاً يحتذى به للمرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وفي المناصب القيادية وصنع القرار، وقد اشتهرت منذ فترة طويلة بمجهوداتها في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.