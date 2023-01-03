شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تنفذ 51 محورا على النيل و2415 كوبرى ونفقا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزارة النقل ما تم تنفيذة خلال الفترة الماضية من محاور على نهر النيل، حيث بلغ إجمالي عدد محاور النيل - بنهاية عام 2022 - 51 محور منها 13 محور تم تنفيذها خلال الفترة ( 2014-2024 )، مؤكده أنه جاري حالياً تنفيذ 21 محور جديد.

وأوضحت وزارة النقل ما تم تنفيذه من الكباري العلوية والأنفاق، كالتالى:

1- بلغ إجمالي عدد الكباري العلوية والأنفاق المنفذة - بنهاية عام 2022 - 2415 كوبري / نفق، منها 915 كوبري / نفق، تم تنفيذها خلال الفترة ( 2014-2024 ).

2- أهم الكباري العلوية التي تم تنفيذها عام 2022:- إنشاء 5 كباري علي طريق القاهرة – الإسكندرية ( قلما – الشرقاوية – الشموت – طوخ طنبشا – كوبري مشاة دسونس الحلفاوية ) بتكلفة 773,1 مليون جنيه.

- إنشاء كوبري كم 21 تقاطع الذراع البحري مع الطريق الدولي الساحلي بتكلفة 305 مليون جنيه

- إنشاء كوبري علوي للدوران للخلف علي طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي ( دوران العامرية ) بتكلفة 152 مليون جنيه.

- توسعة كوبري العجمي بتكلفة 290 مليون جنيه .

- إنشاء كوبري أعلى مزلقان العصلوجي بمحافظة الشرقية بتكلفة 88 مليون جنيه .

- إنشاء كوبري أعلى مزلقان الصيرفي بمحافظة البحيرة بتكلفة 111 مليون جنيه .





- طرق حياة كريمة:- تم الانتهاء من تنفيذ طرق بإجمالي أطوال 283,5 كم منها 186,5 كم في الصعيد و97 كم في الدلتا من إجمالي 2800 كم جاري تنفيذها بتكلفة 12,861 مليار جنيه.