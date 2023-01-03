شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن تنظيم مسابقة لأبناء جنوب سيناء فى رمضان بجوائز 200 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة لمناقشة خطة الدعوة، وقوافل الأئمة والواعظات، وعمارة المساجد والاستعداد لشهر رمضان المبارك بمحافظة جنوب سيناء، وذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف، اليوم أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على استمرار التعاون والتنسيق فى عمارة المساجد، حيث يجرى الإعداد لافتتاح ستة مساجد قبل حلول شهر رمضان المبارك، وفى مقدمتها مسجد الهدى (الجامع) بمدينة دهب على مساحة 1000 متر؛ ليكون المسجد الجامع الرئيسى بالمدينة.

كما تم الاتفاق تنظيم مسابقة محلية مشتركة لأبناء محافظة جنوب سيناء فى شهر رمضان المبارك يبدأ الإعلان عنها بالمديرية خلال أسبوع وتجرى امتحاناتها فى شهر شعبان ليكرم الفائزون فيها فى احتفال المحافظة بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة على أربع مستويات:"المستوى الأول : المرحلة الابتدائية 7 أجزاء، المستوى الثانى : المرحلة الإعدادية 10 أجزاء، المستوى الثالث : المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم، المستوى الرابع : مفتوح للجميع فى القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم)، وأكدت الوزارة أن المسابقة ستضم إلى جانب حفظ القرآن الكريم الإلمام بالآداب العامة فى الإسلام.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه تم الإعداد لاحتفالية دعوية كبرى بالمحافظة بمناسبة اختيار مسجد الصحابة كثانى أفضل مسجد عام 2022 بعد مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه)، وذلك يومى الخميس والجمعة 2 ،3 فبراير المقبل ، ودعم المحافظة بمزيد من الأئمة والعمال من خلال الإعلان المنتظر نتيجته خلال الأسابيع المقبلة.