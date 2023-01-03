شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: استجابة فورية لـ99% من شكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وسرعة تعاملها مع شكاوى واستغاثات المواطنين التى يتم رصدها، وتنفيذها لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تحقيق أفضل استجابات ممكنة للشكاوى، وما تقوم به المنظومة من تنسيق كامل مع جميع الجهات الحكومية.

وفي هذا السياق، أعلن اللواء أحمد راشد، أن محافظة الجيزة تمكنت من إنجاز 99% من الشكاوى الواردة من مواطني الجيزة إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وحلها.

وأكد محافظ الجيزة أن الشكاوى المتبقية التي لم يتم إنجازها حتى الآن تتعلق بمشروعات جارى تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها أو مشروعات لم يتم توافر الاعتمادات المالية لها خلال العام المالى الحالي، مؤكدًا أنه تم تقليص مدة الرد وإنجاز الشكوى لتصل إلى 4 أيام فقط بدلا من 21 يومًا للتسهيل على المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالبهم.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين وخاصة في الرد على الشكاوى حيث يتم تلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيا فوراً.

وأكد المحافظ، أن هناك متابعة يومية لشكاوي المواطنين وأن المحافظة لا تدخر جهداً في حلها مع الاهتمام البالغ بمستوى النظافة والتجميل وعدم السماح بتراكم تجمعات لمخلفات القمامة والتعاقد مع شركات نظافة لديها الخبرة والمعدات الكافية لتفعيل منظومة الجمع السكني بالمراكز والقرى.

وفي هذا الإطار، كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد أكد أن القطاع الصحي قد حظى باهتمام غير مسبوق بإطلاق الدولة وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة من الخدمات الصحية العاجلة للمواطنين وكذلك العديد من المبادرات الصحية التي ساهمت في تقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل للمواطنين واستفادت منها محافظة الجيزة بشكل كبير، مشيرا إلى إنه تم إنشاء وتطوير 79 مركزا ووحدة صحية ومستشفى على مدار السنوات الماضية بتكلفة 1,663 مليار جنيه.

وأضاف أنه يجرى إنشاء وتطوير 10 مستشفيات و12 وحدة صحية، وجار تطوير 4 معاهد تعليمية ومصنعين بتكلفة 5,7 مليار جنيه، مؤكداً أن القطاع الطبى بالمحافظة يلقى دعما كبيرا من كافة أجهزة الدولة للنهوض بمستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وأن المحافظة تسعى جاهدة لإدراج الجيزة ضمن المرحلة الثانية بمنظومة التأمين الصحي الشامل التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.