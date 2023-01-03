شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: اعتماد 3725 شهادة تسجيل أسمدة بعد انتهاء الفحص الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد العكازي مدير المركز الاقليمي للأغذية والأعلاف بوزارة الزراعة، أن المركز ينتهج رؤية أعلاف آمنة لغذاء آمن ويعمل بكامل طاقته لتنفيذ دوره في خارطة طريق تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وكذلك في العديد من البرامج والمشروعات القومية، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائى، والعمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر الاقتصادي والمتعلقة بالقطاع الزراعي، نظرا لأهميته فى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأضاف العكازى، أنه خلال 2022 تم زيادة عدد العينات الواردة من المواني بعد زيادة عدد الشهادات الجمركية من خامات وإضافات الاعلاف وقد صاحب تلك الزيادة في الكميات التي تم الافراج عنها ارتفاع في عدد العينات والتي بلغت 47 ألف و 500 عينة حتي منتصف ديسمبر، و كذلك و 3 الاف و 379 رساله أسمدة ومنظمات نمو وبيتموس بمتوسط ثلاثة أصناف بكل شهادة ويجري علي كل صنف مجموعة من التحاليل بمتوسط 8 تحاليل ما بين عناصر كبري وصغري واحماض امينية ومنظمات نمو ومواد الاضافات التكنولوجية كالمواد الناشرة تم فحصها جميعا ظاهريا مع الحجر الزراعي ومعهد بحوث الاراضي والمياه بالمواني ثم ارسال العينات الي المركز لاستبيان مدي المطابقة للمواصفات من عدمه و ذلك بمعامل المركز المعتمدة.

أوضح العكازي أن اللجنة العليا للمركز الاقليمي اعتمدت 3725 شهادة تسجيل أسمدة بعد انتهاء الفحص الفني من لجنة المخصبات و معهد بحوث الاراضي و المياه و التجريب بمعهد بحوث البساتين و اعتمدت علي الجانب الاخر 3059 تسجيلة اضافات أعلاف مستوردة و 4786 تسجيلة اعلاف و اضافات محلية الصنع خلال العام 2022.

وشارك المركز باكثر من 100 لجنة مع قطاع الانتاج الحيواني و معهد بحوث الاراضي للتفتيش و المرور المفاجئ علي عدد من المصانع بعد ثبوت عدم مطابقة بعض العينات الواردة منها عملا على مراقبة جودة ما يتم عرضه بالاسواق درءا للغش واستخدام خامات غير مطابقة للمواصفات.

ومن ناحية أخري فقد أصدر المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف 369 شهادة تحليل “ 2583” عينة لبضائع خاصة بالتصدير بعد سحب عينات منها وتحليلها بعد موافقة قطاع الانتاج الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية هذا بجانب تحليل عينات خاصة اختبارات تشغيل و تجانس خطوط انتاج اعلاف تعدت 1000 خط انتاج اعلاف جديدة.

و يعاون المركز قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومديريات الزراعة بتحليل العينات التي ترد من ضبطيات وقضايا التموين الخاصة بخامات واضافات الاعلاف والحبوب و التي بلغت 1166 عينة من خامات و اضافات اعلاف الدواجن والحيوانات و قام ايضا بتحليل 1724 عينة افراد تشمل عينات من مربين و مزارعين و عينات خاصة بالبحوث لباحثين من مركز البحوث الزراعية و من الجامعات المختلفة.

وتنفيذا لتعليمات وزير الزراعة بضرورة التعاون مع الجامعات ومراكز البحث فقد اقيم بالمركز حتي الان 15 برنامج تدريبي في النصف الاول من العام التدريبي 2022 / 2023 حصل خلالها 176 متدرب من الجامعات علي دورة في التحاليل الكيماوية لمواد العلف و الكشف عن جودتها.

و أجرى المركز الاقليمي للاغذية والاعلاف آلاف التحاليل علي الخامات المتوقع دخولها الي سوق الاعلاف و التي تتم دراسة اثارها الجيدة و السلبية ونسب الاضافة او الاحلال المناسبة والحيوان المستهدف فقد أجرى باحثون من المركز بالتعاون مع معهد بحوث الانتاج الحيواني وأكاديمية البحث العلمي وكليات الزراعة العديد من الدراسات على عدد من الخامات مثل مخلفات البنجر والبطيخ وقشر الرمان البطاطس وسرخس الازولا في تغذية المجترات و الاسبيرولينا في تغذية الدواجن وبروتين الحشرات في تغذية الحيوانات الاليفة و الاسماك تمهيدا لعمل مواصفات قياسية لكل خامة جديدة ثبت كفاءتها و امان استخدامها.