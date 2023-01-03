شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تنفذ مشروعات بتكلفة 1.957 تريليون جنيه فى 9 سنوات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزارة النقل، ما تم من مشروعات فى إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل " طرق وكباري – سكك حديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية – النقل النهري" خلال الفترة من ( 2014 - 2022 ) بتكلفة اجمالية 1,957 تريليون جنيه.

وانتهت وزارة النقل من تنفيذ عدة مشروعات خلال عام 2022 ، كما يتقدم العمل في العديد من المشروعات من أهمها، في مجال الطرق والكباري، تنفيذ المشروع القومي للطرق.

وبلغت إجمالي الأطوال المنفذة في المشروع القومي للطرق - بنهاية عام 2022 - 5800 كم من إجمالي 7000 كم طرق جديدة مخطط انشائها و 7800 كم من إجمالي 10000 كم مخطط تطويرها وازدواجها من شبكة الطرق الحالية وأهم المشروعات التي تم إنجازها عام 2022 ما يلى:

1- تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من المنيا حتى القوصية بطول

60 كم وبتكلفة 2,4 مليار جنيه ليكون قد تم الإنتهاء من تطوير وازدواج المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول 290 كم.

2- تطوير وازدواج طريق أسيوط – سوهاج ( شرق النيل ) بطول 145 كم ووصلاته بتكلفة 1,35 مليار جنيه.

3- تطوير وازدواج طريق سفاجا – مرسي علم بطول 200 كم وتكلفة 1,7 مليار جنيه .

4- تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات بطول 283 كم وتكلفة 2,2 مليار جنيه .

5- تطوير وازدواج طريق قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 108 كم وتكلفة 1 مليار جنيه .

6- تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبري ( المرحلة الأولي بطول 76 كم ) وتكلفة 11,2 مليار جنيه.

7- إنشاء المرحلة الأولي من الطريق المزدوج كفر الشيخ – دسوق بطول 10 كم وتكلفة 1,027 مليار جنيه

8- إنشاء المرحلة الأولي من الطريق المزدوج طنطا –السنطة – زفتي بطول 11 كم وتكلفة 474,5 مليون جنيه .

9- إنشاء المرحلة الأولي من الطريق المزدوج الزقازيق – السنبلاوين في المسافة من الزقازيق حتى ديرب نجم بطول 20 كم وتكلفة 812 مليون جنيه .

10- تطوير طريق المعاهدة ( السويس – الإسماعيلية ) بطول 80 كم وتكلفة 2,2 مليار جنيه .

11- ازدواج طريق المنصورة – دمياط الشرقي ( المرحلة الثانية من محور طلخا حتى محور شربين ) بطول 12 كم وتكلفة 398 مليون جنيه .

12- توسعة الطريق الدائري حول المنصورة بطول 4,5 كم وتكلفة 450 مليون جنيه .

13- تطوير وازدواج طريق الفردان – الصالحية بطول 26 كم وتكلفة 519 مليون جنيه .