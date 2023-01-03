شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة 10 منافذ سلعية كبرى جديدة فى الجيزة استعدادا لشهر رمضان أبرزها بفيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد محافظة الجيزة لإنشاء عدد من المعارض والمنافذ الجديدة بالتعاون مع الجهات المختصة، أبرزها في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل؛ من أجل توفير السلع للمواطنين بكميات كافية وبأسعار مناسبة وضبط الأسواق بجانب مواجهة الغش التجاري أو التلاعب فى الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التُجار، استعدادا لشهر رمضان الكريم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة عدد من المعارض والمنافذ بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتعاون مع مديرية التموين للعمل على توفير وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات، فى إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة المزيد من تلك المنافذ، بما يُسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.

وأشار إلى سعى المحافظة لزيادة حصة الأحياء والمراكز والمدن من منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة والتى يبلغ عددها حاليا بنطاق المحافظة 920 منفذا متنوعا، بمشاركة كافة الجهات، مؤكدا عزم المحافظة نحو إقامة 10 منافذ سلعية كبرى تغطى كافة قطاعات المحافظة إلى جانب التنسيق مع التجار بمختلف القطاعات لإقامة منافذ بيع على الأراضى الفضاء بعد توفيرها والتنسيق مع الملاك وجهات الولاية بكل قطاع للقضاء على الأسواق العشوائية والباعة الجائلين وتشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع الأسعار المخصصة للسلع الاستراتيجية.

وشدد محافظ الجيزة، على مسئولي التموين والرقابة والمتابعة بالمرور اليومي لرصد أي مخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المُخالفين لإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز، مؤكداً على ضرورة التنبيه على أصحاب محلات السوبر ماركت ومنافذ البيع بضرورة الالتزام بالأسعار ووضع قوائم بأسعار السلع في مكان مُعلن وواضح للمواطنين علاوة على التأكُد من تواريخ الصلاحية لكافة السلع، مُشدداً على ضرورة تنوع وضخ السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى التنوع في تواجد أكثر من نوع لسلعة الأرز حسب نسبة الكسر لتُلائم جميع الفئات.