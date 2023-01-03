شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خطوات لعودة وإحياء المسرح المدرسى للطلاب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
- عودة مشروع "مسرحة المناهج" المدرسية لتقديمها في قالب شيق يبسط المعلومة للطلبة ويدعم تحصيلهم الدراسي.
-إعداد قاعدة بيانات للموهوبين في المدارس لدعم مواهبهم وتنميتها وإلحاقهم بالمراكز الفنية ومدارس الموهوبين وبرامج دعم واكتشاف الموهوبين بوزارة الثقافة.
- نشر تنويه بالمدارس المختلفة بالمسابقات التي ترعاها وزارة الثقافة للأطفال واليافعين، لضمان مشاركة أكبر عدد من الموهوبين في القاهرة والمحافظات.
- يوم الأنشطة الثقافية بالمدارس سيصل لمناطق مهمة من أرض مصر لنشر الفنون واكتشاف المواهب ودعم جهود الدولة لمواجهة الأفكار المتطرفة.
- تدشين مبادرة "إحياء المسرح المدرسى والفنون بالمدارس" 7 يناير الجاري خلال عرض مسرحية "تقدر" بدار الأوبرا المصرية وذلك بالتعاون مع مجموعة قنوات مدرستنا والشريك الإعلامى "المتحدة للخدمات الإعلامية".
- تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لدعم الموهوبين واكتشافهم ورعايتهم، لضمان الاستدامة لهذا العمل، وإثراء الطلاب الموهوبين خلال العام الدراسى والعطلة الصيفية، وكيفية دعم المسرح المدرسى.
- إعداد حقيبة تدريبية مشتركة لتدريب فئة معلمى الأنشطة على اكتشاف المواهب وإتاحتها لكافة الطلاب بالإضافة إلى التعاون بين الوزارتين في تعزيز عدد مدرسي الأنشطة بالمدارس.
- افتتاح مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجال الفنون بمختلف المحافظات (للموسيقى- والسينما) وبحث تخصيص حافز فني على غرار الحافز الرياضي للطلبة الموهوبين الحاصلين على جوائز بمسابقات فنية عالمية ومحلية.
- العمل على اكتشاف الموهوبين ورعايتهم بالتعاون مع الوزارات المعنية، وتدريب الطلاب فى مجالات الأدب والغناء والرسوم الفنية، والشعر، والتأليف المسرحى والتمثيل أثناء يوم النشاط.