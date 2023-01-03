شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" تعلن عن 1223 فرصة عمل جديدة برواتب تصل لـ5000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة عن تلقيها طلبات من 14 شركة قطاع خاص على مستوى 6 محافظات لشغل 1223 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ5 آلاف جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك لشغلها خلال شهر يناير 2023 الجارى.

وجاء في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن "الوزارة" من خلال الإدارة العاملة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وأعدت النشرة منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوفرة فى 6 محافظات، هى: القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، وفي التخصصات الآتية: أخصائى تمويل، ومعلمين، وخدمة عملاء، ومسئول إئتمان، ومنسقة ميدانية، وملاحظ كهرباء، وملاحظ حراريات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، ومشرفى مواقع، ومشرفين استقبال، ومندوبين توزيع، وعمال مخازن وإنتاج، وعمال نظافة وتخصصات أخرى.

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة، قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.