شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتل المركز الخامس عالميا فى امتلاك أضخم شبكة قطارات سريعة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنضم مصر للدول المالكة والمشغلة للقطارات السريعة، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع، حيث ستكون مصر فى المركز الخامس عالميا من حيث امتلاك أضخم شبكة قطارات سريعة بالعالم.

1 - الخط الأخضر (العين السخنة / مرسى مطروح) بطول 675 كم

محطات الخط : العين السخنة - العاصمة الإدارية - محمد نجيب - القاهرة - الجيزة - حدائق أكتوبر - 6 أكتوبر - سفنكس - السادات - وادي النطرون - النوبارية - الإسكندرية - ماريا - الحمام - العلمين - سيدي عبدالرحمن - الضبعة - سوان - راس الحكمة - ألماظة - مرسى مطروح

2 - الخط الأزرق (الجيزة / أسوان) بطول 1100 كم

محطات الخط : حدائق أكتوبر - العياط - الفيوم - الفشن - العدوة - بني مزار - سمالوط - المنيا - ابو قرقاص - ملوي - ديروط - القوصية - منفلوط - أسيوط - أبو تيج - الغنايم - طهطا - جرجا - سوهاج - أبيدوس - فرشوط - نجع حمادي - دشنا - قنا - قوص - الأقصر - أرمنت - اسنا - السباعية - ادفو - كلابشة - دراو - اسوان الجديدة - مطار اسوان الدولي - ميديكوم - توشكى - ابو سمبل

3 - الخط الأحمر (الغردقة / الأقصر) بطول 225 كم

محطات الخط : سفاجا - سهل حشيش - الغردقة - شرق سوهاج - قنا

4 - الخط الذهبي (بورسعيد / الأسكندرية) بطول 250

محطات الخط : ابو قير - المعدية - رشيد الجديدة - مطوبس - كهرباء البرلس - البرلس - مارينا دلتا - المنصورة الجديدة - جمصة - دمياط الجديدة - كفر البطيخ - مدينة اثاث دمياط - غرب بورسعيد - بورسعيد

مقرر إضافة خط جديد (العين السخنة / برنيس) بطول 670 كم بعد الانتهاء من تنفيذ الخطوط الأربعة ليصل حجم الشبكة المصرية الى 3 آلاف كم من القطارات الكهربائية السريعة.