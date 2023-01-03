شكرا لقرائتكم خبر عن كمال عامر و26 يوليو.. خريطة 4 محاور مرورية جديدة جارى تنفيذها فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد قطاع الطرق والكباري بمحافظة الجيزة، طفرة غير مسبوقة، وفق خطة موسعة استهدفت تطوير الطرق الرئيسية والفرعية وإنشاء محاور مرورية جديدة تغير وجه الجيزة وتحقق الإنسيابية والسيولة المرورية وتختصر مدة التنقلات داخل المحافظة وخارجها.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية أبرز المحاور المرورية الجديدة الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة.

1- مشروع محور 26 يوليو

- يعد محور 26 يوليو أحد المحاور المرورية التى تشهد تطويرا شاملا، يستهدف توسعة حاراته المرورية ورفع كفاءته، وإنشاء محور مروري جديد مواز له وهو محور 26 يوليو الجديد؛ لإنهاء أزمات الازدحام المروري على محور 26 يوليو القديم (الحالي)، وتسهيل الوصول لمدينة 6 أكتوبر.

- يتضمن المشروع أعمال توسعة ورفع كفاءة في المسافة من تقاطع المحور مع طريق مصر إسكندرية الصحراوي حتى مصرف المائة، ثم محور بديل ماراً بمركزي كرداسة وأوسيم وحي شمال الجيزة والعجوزة حتى كورنيش النيل بطول 20كم.

- يبدأ مسار محور 26 يوليو الجديد من شارع أحمد عرابى ليمر بمنطقة المطار ثم بشتيل والبراجيل، ومناطق بكرداسة، ليصل إلى مسار محور 26 يوليو القديم بعد عزبة عمر بالبراجيل بعد نزلة الطريق الدائرى، ويسير بمحاذاته حتى طريق اسكندرية الصحراوى.

- تتضمن المرحلة الأولى من أعمال المشروع، تطوير محور 26 يوليو (الحالي) من خلال توسعة الطريق فى المسافة من طريق مصر/إسكندرية الصحراوى حتى التقاطع مع محور 26 يوليو (الجديد) المزمع إقامته، بإضافة 4 حارات مرورية للطريق، حارتين بكل اتجاه.

- تشهد المرحلة الثانية من المشروع، إنشاء محور 26 يوليو الجديد بداية من كوبرى أحمد عرابى حتى التقائه مع توسعات محور 26 يوليو الحالي. أما المرحلة الثالثة فتشهد إنشاء محور السبتية – إمبابة فى المسافة من غرب النيل حتى تقاطع شارع أحمد عرابى مع شارع المطار بالإضافة إلى مطالع ومنازل المحور.

- تشهد المرحلة الرابعة، إنشاء محور سفنكس فى المسافة من غرب النيل حتى مطلع كوبرى أحمد عرابى ليصل كوبرى 15 مايو بمحور 26 يوليو الجديد، أما المرحلة الخامسة، فتشهد إنشاء محور عرابى الجديد فى المسافة من شارع أحمد عرابى حتى بداية محور 26 يوليو الجديد.

2- الطريق الأبيض

- مشروع موازي لمحور 26 يوليو. يمتد بطول 12 كم، ويصبح عرضه 34م.

- تستهدف أعمال التطوير، تحويل الطريق الأبيض إلى محور مرورى جديد ينقل حركة المرور من الطريق الدائرى إلى محور 26 يوليو عند منطقة أبو رواش.

- يخدم الطريق مناطق عدة، على رأسها ناهيا وكرداسة وأبو رواش، ويختصر الوقت بشكل كبير للمترددين على مدينة 6 أكتوبر، وتخفيف الضغط على محور 26 يوليو القديم، واختصار المسافة والوقت في الوصول لمحور 26 يوليو الجديد.

- تشمل خطة تطويره، تنفيذ أعمال إنشائية لثلاث كبارى مارة بمواقع تقاطعات الطريق الأبيض مع طرق المريوطية والمنصورية واللبيني، حيث يشهد المشروع تنفيذ كوبرى بتقاطع المريوطية واللبينى بالطريق الأبيض، وكوبرى آخر من الطريق الأبيض لشارع اللبينى مباشرة، وكوبرى ينقل الحركة المرورية من الطريق الأبيض إلى أعلى طريق المنصورية، بالإضافة إلى كبارى ربط بمحور 26 يوليو الجديد وكبارى ربط بالطريق الدائرى.

3- محور الفريق كمال عامر

- أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، وحلقة وصل جديدة تربط بين الجيزة ومحافظة القاهرة من خلال عدة مداخل.

- يبدأ مسار المحور من دائري المنيب جنوبا ويمتد إلى الوراق شمالا حتى روض الفرج بمحور تحيا مصر، بطول 15 كم، وعرض (33 – 65.5) متر.

- يتضمن إنشاء محور حر اتجاهين بعرض (3 – 4م) حارة مرورية بكل اتجاه وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 – 3 م) حارة مرورية فى كل اتجاه.

- يشمل إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها.

- يربط عدة محاور رئيسية ببعضها وهى (26 يوليو، وجامعة الدول العربية، وصفط اللبن، وفيصل، والهرم)، بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر، والثلاثيني، وخاتم المرسلين، ومطار إمبابة).

- يربط العديد من الكتل السكنية وهى (المنيب، والعمرانية، وبولاق الدكرور، والعجوزة، وأرض اللواء، وإمبابة، والوراق، وأوسيم، وروض الفرج).

- يقضي المحور على التكدس المروري بميدان الجيزة ومحور 26 يوليو ومحور صفط اللبن، ويقلل زمن الرحلات بين شمالي وجنوبي الجيزة من خلال الطريق الدائري، كما أنه يقلل مسافة الوصول بين محافظتي القاهرة والجيزة بمحاور ربط مرورية جديدة.

4- محور عمرو بن العاص

- يمتد المحور الجديد بطول 4,3 كم، وعرض 12 حارة مرورية، شاملاً كوبرى علوى بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، حيث يربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى).

- يعد ثانى محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر الجاري الانتهاء من تنفيذه.

- يتقاطع مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع أيضاً مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").

- يتضمن العمل بالمشروع، إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 – 3) حارة مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المناطق التى يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالى.

- يشمل المشروع إنشاء تقاطعات حرة للربط مع المحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، واستغلال المساحات المتوافرة أسفله بشكل حضارى لإنشاء متنزهات وجراجات، ونقاط خدمية للمواطنين.