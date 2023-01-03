شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد: أسئلة امتحانات الثانوية العامة من المنهج.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون من المنهج الدراسى ولكن ليس بالضرورة أن تكون الأسئلة نصا من مصادر التعلم، قائلة: ستخاطب الأسئلة التطبيق والتحليل وتقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى، متابعة: الاختبارات ستكون وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بضرورة أن تقيس الأسئلة القدرات العقلية، ونواتج التعلم الحقيقية، والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة، وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمستويات المعرفية لتكون مقسمة 30٪؜ للفهم و40٪؜ للتطبيق و30٪؜ لحل المشكلات والإبداع، وهو ما يعكس حرص الوزارة على حصول الطالب المجتهد على حقه حفاظًا علي مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتحقيق العدالة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر، على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مضيفة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.