شكرا لقرائتكم خبر عن صباح الخير يا مصر: إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة" خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان"2023 بداية جديدة.. إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة" في الأيام الأولى من العام".

مع بداية الأيام الأولى في عام 2023، سوف نكون على موعد جديد لانطلاق أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، على مستوى 52 مركزا يضم أكثر من 1600 قرية لخدمة عشرين مليون مواطن، وبتكلفة تتراوح بين 300 و400 مليار جنيه وذلك من إجمالي تريليون جنيه مخصصة لتنفيذ المبادرة بمراحلها الثلاث.

المرحلة الثانية من المبادرة تم التحضير لها بشكل مكثف، وذلك عن طريق تحديد الأراضي والمشروعات المخطط تنفيذها والقيام بأعمال الرفع المساحي والتصميمات، وانتهى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع الوزارات المنوطة من اختيار القرى المستهدف تطويرها خلال المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.

وذكر التقرير، الذي عرضه البرنامج، أنه جرى اعتماد المبالغ المطلوبة للعمل بشكل مباشر على 13 محور هم الصحة والتعليم وسكن كريم والزراعة ومجمعات خدمية والري والبنية التحتية والشباب والرياضة، وفيما يتعلق بحور البنية التحتية، فإنه يتضمن مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات توزيع الكهرباء وشبكات الاتصالات وشبكات الغاز.