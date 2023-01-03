شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يوجه بإعداد دراسة لإنشاء مركز متكامل للعلاج النفسى وعلاج الإدمان والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الإثنين، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص خلال الاجتماع على الإطلاع على خطة الأمانة ، الخاصة بإنشاء مراكز التميز لعلاج طيف التوحد، حيث من المقرر إنشاء 20 مركز بمحافظات الجمهورية خلال 5 سنوات، موجهاً بسرعة الانتهاء من إنشاء وافتتاح تلك المراكز، لافتاً إلى تقديم تدريبات لمقدمي الخدمة على اكتشاف وعلاج طيف التوحد.
وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول الاطلاع على الخطة التنفيذية الخاصة بـ تدريبات العاملين بمكاتب خدمة المواطنين بالمستشفيات، والذي يستهدف استقبال المواطنين والعمل على حل مشاكلهم وشكواهم، مشيراً إلى العمل على 4 مراحل تضم كافة محافظات الجمهورية تباعاً، من خلال محاضرات نظرية وورش عمل بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، وبمراكز التدريب بالمحافظات.
ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير وجه بسرعة إعداد خطة متكاملة للميكنة والرقمنة لكافة قطاعات وهيئات الوزارة للبدء في تنفيذها مع الجهات المعنية، وعلى رأسها قطاع الرقابة والمتابعة، لضمان استدامة متابعة المنظومة الصحية وتقييمها دورياً والوقوف على أوجه التقصير والعمل على حلها، فضلاً عن عقد دورات تدريبية لكافة فرق المتابعة من الجهات المعنية بالوزارة.