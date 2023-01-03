شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" تعلن توفير فرص عمل لذوى الهمم فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، بشأن توفير 13 فرصة عمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة، للعمل بإحدى شركات القطاع الخاص، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص تدريب ملائمة لتلك الفئة وكذلك فرص عمل مناسبة وحقيقية في المنشآت لدمجهم داخل المجتمع والمشاركة في تنميته.

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف في تقريره للوزارة، أنه تم توقيع 13 عقد عمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة، وبحضور ممثلى الشركة للعمل داخل الشركة، في إطار جهود المديرية لدمج أبنائنا من ذوي الهمم في المجتمع وتوفير فرص عمل تليق بهم وتوفر حياة كريمة لهم وتحسن من مستويات معيشتهم كحق لهم.

وأكد مدير المديرية، في تقريره أنه تم الاطمئنان على صحة تلك العقود ومراعاة أحكام القانون في بنودها قبل التوقيع وكذلك مراعاة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب وحالة الإعاقة ونسبتها، كما سيتم متابعة ذوي الهمم بعد استلامهم العمل في الشركة، مقدما الشكر والتقدير لممثلي الشركة على جهودهم الحثيثة لخدمة المجتمع وتوفير فرص عمل.

كانت وزارة القوى العاملة قد تلقت تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، بشأن ما قدمته من خدمات للمواطنين خلال شهر ديسمبر المنقضى 2022، في مجالات رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على المنشآت، وكذلك ما وفرته من فرص عمل وتدريب للشباب من الجنسين.

وأوضحت أن المديرية قامت بصرف 102 ألف جنيها للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بياناتها ما بين منح مولود جديد وزواج ووفاة لأحد الأقارب، ومساهمة في إجراء عمليات جراحية، كما قامت بالتفتيش الدورى من خلال أجهزة السلامة والصحة المهنية على 44 منشأة، و534 منشأة يعمل بها 2205 عاملاً من خلال مكاتب التفتيش العمالى، وأسفر عن تحرير 42 محضراً لمنشآت مخالفة، فضلاً عن انتهاء 5 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة لـ 30 متدرب ومتدربة على مهن يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى توفير 1305 فرص عمل منها 37 لذوى الهمم من أبناء المحافظة.