شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن حصاد الجامعات الخاصة والأهلية خلال 2022 بدء الدراسة بـ4 جامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أن الجامعات الخاصة والأهلية تمثل رافدًا مهمًا من روافد التعليم العالي التى أسهمت فى تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية، واستيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي في مصر.

وأشار الوزير إلى أن عدد الطلاب المُستجدين بالجامعات الخاصة والأهلية، والأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية لعام 2022 بلغ (72792) طالبًا، موضحًا بدء الدراسة في 4 جامعات خاصة جديدة خلال عام 2022، وهي: جامعة الصالحية الجديدة، وتضم كليتي: (الصيدلة، الإدارة والاقتصاد الدولي)، وجامعة بدر بأسيوط، وتضم كليات: (العلاج الطبيعى، والصيدلة، والطب البيطرى، والتمريض، وطب الفم والأسنان، والقانون، والتكنولوجيا الحيوية)، وجامعة الحياة، وتضم كلية العلاج الطبيعى، وجامعة مايو، وتضم كليات: (السياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال، العلاج الطبيعى، الهندسة).

وأضاف د. أيمن عاشور أنه تم بدء الدراسة في 7 كليات جديدة بجامعات قائمة خلال عام 2022 وهي كليات: (العلاج الطبيعي بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، الفنون الجميلة بجامعة النهضة، وكليات الفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، والألسن واللغات التقنية بالجامعة المصرية الروسية، والفنون الجميلة بجامعة الجيزة الجديدة، والتمريض بجامعة سفنكس)، لافتًا إلى صدور قرارين جمهوريين بإنشاء الجامعة المصرية بالعلمين، وتضم 8 كليات، وفرع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالأقصر ويضم 13 كلية.

من جانبه، أشار د. محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية والقائم بعمل أمين مجلس فروع الجامعات الأجنبية إلى بدء الدراسة فى مرحلة الدراسات العليا (الدبلوم/الماجستير/الدكتوراه) بعدد من كليات الجامعات الخاصة والأهلية، موضحًا أنه فى إطار التوسع فى استضافة أفرع الجامعات الأجنبية فى مصر، فقد صدر قرار جمهوري باستضافة فرع جامعة نوفا البرتغالية بمؤسسة جامعات المعرفة الدولية كأحد أفرع الجامعات الأجنبية فى مصر، لافتًا إلى بدء الدراسة ببرنامج الاتصالات والتصميم بكلية الهندسة والعلوم المعمارية فرع جامعة رايسون بمؤسسة الجامعات الكندية خلال عام 2022.

وأضاف محمد غانم رئيس الإدارة المركزية للجامعات الخاصة والأهلية أنه تمت الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية الموقعة بين الجامعات الخاصة والأهلية والجامعات الدولية، ومنها: اتفاقية تعاون بين جامعتى النهضة، وNorthern Kentucky بالولايات المتحدة الأمريكية، وبروتوكول تعاون بين الجامعة المصرية الروسية وجامعة كازان الفيدرالية بكازان روسيا، وجامعة الجلالة الأهلية وجامعة جرينوبل ألب بفرنسا، وغيرها.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، ببدء الدراسة خلال عام 2022 في 12 جامعة أهلية جديدة، وهي جامعات: (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الوادي الجديد الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية) في عدد من البرامج، وسوف تستكمل باقي البرامج لتبدأ بها الدراسة في هذه الجامعات خلال عام 2023.