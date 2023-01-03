شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على مجالس الإقراء لكبار القراء ومقارئ الأئمة بالمساجد.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وأقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد زعزع بطوخ القليوبية، وقام بالإقراء القارئ الشيخ يوسف قاسم يوسف حلاوة، كما أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد أبو السعود بقرية طاروط مركز الزقازيق بالشرقية، وقام بالإقراء القارئ الشيخ محمد على الطاروطي، كما أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد طارق بن زياد بالقاهرة، وقام بالإقراء فيه القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، كما أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد الدعوة بأم دينار منشأة القناطر بالجيزة، وقام بالإقراء القارئ الشيخ فتحى عبد المنعم خليف، كما أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد سيدى إبراهيم الدسوقى بمدينة دسوق كفر الشيخ، وقام بالإقراء القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض.
كما أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد البحر الكبير بكفر سليمان البحرى كفر سعد دمياط، وقام بالإقراء القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، كما أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد الصحابة بالجيزة، وقام بالإقراء القارئ الشيخ كارم الحريري، كما أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد الغربى حوض الطرفة بالقنايات الشرقية، وقام بالإقراء القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب أبو العطا، كما أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد المجمع الإسلامى بطاروط الزقازيق الشرقية، وقام بالإقراء القارئ الشيخ عبد الفتاح على الطاروطي.