شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على مجالس الإقراء لكبار القراء ومقارئ الأئمة بالمساجد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة الأوقاف، مقارئ القرآن الكريم للأئمة والأعضاء الرسميين بمساجد الجمهورية، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعانى ومقاصد القرآن الكريم، والتى شهدت إقبالا كبيرًا من رواد المساجد.

كما عقدت وزارة الأوقاف، حلقات مجالس الإقراء على كبار القراء بمحافظات الشرقية والمنوفية والقاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ ودمياط، حيث أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد الشيخ التابع لإدارة أوقاف بركة السبع منوفية، وقام بالإقراء القارئ الشيخ العزب سالم، كما أقيم أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضى الله عنه) بالقاهرة، وقام بالإقراء القارئ الشيخ طه النعماني، كما أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد الأحمدية بهنباى بالشرقية، وقام بالإقراء القارئ الشيخ محمود على حسن، كما أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد الفتح بقرية طموه بالجيزة، وقام بالإقراء فيه القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، كما أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد جميل بيبرس البرايسة بلبيس الشرقية، وقام بالإقراء القارئ الشيخ محمد أحمد فتح الله أحمد.

وأقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد زعزع بطوخ القليوبية، وقام بالإقراء القارئ الشيخ يوسف قاسم يوسف حلاوة، كما أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد أبو السعود بقرية طاروط مركز الزقازيق بالشرقية، وقام بالإقراء القارئ الشيخ محمد على الطاروطي، كما أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد طارق بن زياد بالقاهرة، وقام بالإقراء فيه القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، كما أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد الدعوة بأم دينار منشأة القناطر بالجيزة، وقام بالإقراء القارئ الشيخ فتحى عبد المنعم خليف، كما أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد سيدى إبراهيم الدسوقى بمدينة دسوق كفر الشيخ، وقام بالإقراء القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض.

كما أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد البحر الكبير بكفر سليمان البحرى كفر سعد دمياط، وقام بالإقراء القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، كما أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد الصحابة بالجيزة، وقام بالإقراء القارئ الشيخ كارم الحريري، كما أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد الغربى حوض الطرفة بالقنايات الشرقية، وقام بالإقراء القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب أبو العطا، كما أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد المجمع الإسلامى بطاروط الزقازيق الشرقية، وقام بالإقراء القارئ الشيخ عبد الفتاح على الطاروطي.