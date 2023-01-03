شكرا لقرائتكم خبر عن إعداد امتحانات رابعة وخامسة ابتدائى من بنوك الأسئلة.. ومختلفة بين المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات التعليمية توجيهات للإدارات والمدارس بإعداد امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسى الأول من بنوك الأسئلة على أن تكون الامتحانات مختلفة من مدرسة لأخرى، مشيرة إلى أن الأسئلة متدرجة من السهل إلى الأصعب ومن المنهج وتقيس مستويات الطلاب نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى.

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم، أن أدوات التقييم لطلاب الصف الرابع الابتدائى فى النظام الجديد للتعليم، تعتمد على عدة طرق أبرزها لاختبارات، ويؤدى الطلاب اختبار فى شهر يناير الجارى امتحان الفصل الدراسى الأول، وأيضا المهام الأدائية والمواظبة على الحضور وتقويم تكويني وفقًا لمعدلات الأداء وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر وتحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة إعلان تقييمات الصفين الرابع والخامس الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023، موضحة أنه يتم تم عقد ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد وفقا ًللقرار الوزاري الخاص بنظام الدراسة والتقييم للصفين الرابع والخامس.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يتم إعلان تقييم المتعلم في صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدي اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم علي تطور أدائه كالتالي:

- اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة من (85 لأقل 100) .

- اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل 85).

- اللون الأصفر: يوضح أن المتعلم في حاجه إلي بعض الدعم من (50 لأقل 65).

- اللون الأحمر:- يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، ومازال في حاجه إلي الكثير من الدعم من (1 لأقل من 50).

احتساب المتوسط الحسابي لدرجات الفصلين الدراسين

وأشارت وزارة التربية والتعليم، يراعي عند تقدير درجات الطالب وإعلان النتيجة النهائية للعام الدراسي التالي:-

- تحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد، طبقاً للجدول الموضح لنظام التقييم وأدواته، الوارد بالمادة السابعة من هذا القرار.

- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية، وتحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.

- يتم حساب درجات الطالب، من خلال احتساب المتوسط الحسابي لدرجات الفصلين الدراسين للمادة وفق المعادلة التالية: مجموع درجات الفصل الدراسي الأول ومجموه درجات الفصل الدراسي الثاني.