شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يفتتح المعرض السنوى الخيرى لطلاب المدن الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، "المعرض السنوي الخيري لطلاب المدن الجامعية"، والذى شهد إقبالاً كبيرًا، بحضور الدكتور كريم همام مستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وخالد ذكي مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية.

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن المعرض يأتي في إطار نشر روح التكافل الاجتماعي وتقديم الخدمات الاجتماعية للطلاب، وتعزيز روح الإنتماء وتوفير كافة المتطلبات التي يحتاجها الطلاب فى المجتمع الجامعى، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة، وتقديم منتجات بجودة عالية.

ضم المعرض مجموعة من الملابس المتنوعة بابداعات وتصاميم جديدة ورائعة والتي تتميز بجودة عالية حيث يتم تقديمها بهدف تقديم كافة سبل الدعم والرعاية والمشاركة الاجتماعية للطلاب خلال فترة تواجدهم بالجامعة.

وأكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على اهتمام الجامعة الواسع لتنظيم مثل هذه المعارض التي تساهم في تعزيز ولاء وانتماء الطلاب لجامعتهم، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل إقامة هذا المعرض.

وعلى جانب آخر كانت نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض ملابس للطلاب بأسعار رمزية، بالتعاون مع نادي روتاري الشروق، وذلك بمبنى الخدمات الطلابية بالحرم الجامعي.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المعرض ضم حوالي 5 آلاف قطعة ملابس سيتم توزيعها على الطلاب بأسعار رمزية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لجميع أبنائها من الطلبة والطالبات في كافة المجالات، مؤكدًا حرص الجامعة على إقامة عدة معارض للملابس طوال العام الدراسي لدعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء أمورهم.