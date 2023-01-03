شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن عن حاجتها لشغل وظائف بمدرسة الضبعة للطاقة النووية بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حاجتها لشغل وظائف خالية فى المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية في الضبعة بمحافظة مطروح، موضحة أن هناك وظائف خالية في المدرسة وتشمل التخصصات التالية: معلم تخصص الصناعات الميكانيكية علمي ومعلم تخصص الصناعات الميكانيكية عملي ومعلم تخصص الصناعات الكهربية علمي ومعلم تخصص الصناعات الكهربية عملي ومعلم تخصص إلكترونيات علمي ومعلم تخصص إلكترونيات علمية.

ونظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى وقت سابق برنامج تدريبى لمديرى مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومسئولى الجودة حول ضمان الجودة والاعتماد المؤسسى فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تنفذها الوحدة لجميع العاملين في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، يتم خلالها تدريب مديري ومسئولي الجودة ب 17 مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظات القاهرة الكبرى، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتعزيز مهارات وخبرات العاملين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وقيادة الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، وإشراف الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

و قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن الوزارة تولي اهتمام كبير نحو إداري ومعلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة، وعليه توفر الوحدة تدريبات دورية لتعزيز مهاراتهم وثقل قدراتهم، وإمدادهم بمستجدات النظم التعليمية المطبقة بمختلف أنحاء العالم؛ بما يثري العملية التعليمية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالبرنامج التدريبي الخاص بضمان الجودة والاعتماد المؤسسي لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، فمن المستهدف توفيره خلال الأيام القليلة القادمة لمديري ومسئولي جودة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بباقي محافظات الجمهورية، وبنهاية التدريب فسيكون المتدرب قادر على التعرف على مراحل تأهيل المدرسة للاعتماد، وتحديد فجوات الأداء، وخطط تحسينها ومتابعتها، ذلك بالإضافة إلى القدرة على تصميم خطط متابعة وتحسين الأداء وفق نتائج التقويم الذاتي، ويقوم بالتدريب نخبة من الأساتذة المدربين.