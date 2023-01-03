شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مشروعات تنفذها وزارة البيئة لحماية الشواطئ من تغيرات المناخ.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد نجاح قمة المناخ، والخريطة الخاصة بالأيام المواضيعية التي طرحتها مصر لأول مرة فى مؤتمر المناخ ، وعلى رأسها المشروعات التى نفذتها مصر لحماية الشواطئ المصرية من ظاهرة النحر واستخدامها عدد من الحلول الطبيعية البيئية، لمواجهة التغير المناخى، وسقوط الأمطار فى محافظات مصر والمدن الساحلية، حيث يتم تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية، ودلتا نهر النيل لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر، وكذلك الظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات في 5 محافظات ساحلية "بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة".

خلال هذا التقرير نرصد 10مشروعات:

1- إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة لمحافظة كفر الشيخ، واستخدام تقنيات صديقة للبيئة ومنخفضة التكاليف حيث تم إنشاؤها على هيئة خطوط طولية مصدات للرمال من البيئة المحيطة، وتعتمد بشكلٍ رئيسى على البوص والرمال، حيث ثم عمل صفوف عمودية عليها لتجميع الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.

2- وفى مدينة الإسكندرية، تم تنفيذ مشروع حماية الكورنيش والعديد من شواطئ المدينة، تجاه المنشية ومحطة الرمل من أجل حماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش بإنشاء حائط بحرى بطول 850 متر ، وذلك باستخدام الكتل الخرسانية التى يصل وزنها لحوالي 5 طن ، اضافة الى ترميم وصيانة البلاطات الخرسانية المجاورة لسور الكورنيش، واستكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بالبحر لحماية الشواطئ وطريق الكورنيش بمنطقة شاطئ السرايا أمام فندق المحروسة بعد تعرض المنطقة للأمواج العالية، وكذلك إنشاء لسان بحرى بطول 600 متر، وإنشاء رصيف بحرى بطول 155 مترا، وجارى تنفيذ مشروع حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى شاطئ المحروسة بطول حوالي 1600 متر ممثلا فى الحواجز الغاطسة.

3- وتم تنفيذ مشروع لحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد بمنطقة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة.

4- ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون من خلال إنشاء 16 رأس حجرية.

5- ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد بطول 29 كيلو متر

6- ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة، بطول 12 كيلو مترا.

7- ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال.

8- تنفيذ عملية حماية المنطقة غرب لسان رأس البر مع إعادة تأهيل الحائط البحري غرب اللسان، وتدعيم وإعادة تأهيل حواجز الأمواج وحماية، وتكريك مصب مصرف جمصة وتنفيذ أعمال حماية مناطق الخليج وشرق ميناء دمياط وغرب لسان رأس البر وشرق عزبة البرج.

9- تم الانتهاء من مشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح، بعمل ألسنة لحماية المنطقة الجنوبية للخليج وكورنيش مرسى مطروح من النحر المتسارع أمامه، للمحافظة على أعماق الملاحة بالممر الملاحي لخط الشاطئ ومنع إطماء الرسوبيات.

10- يتم تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية، ودلتا نهر النيل لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر، وكذلك الظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات في 5 محافظات ساحلية "بورسعيد و دمياط و الدقهلية وكفر الشيخ البحيرة"، حيث يشتمل المشروع على إقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط.