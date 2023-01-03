شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: زيادة عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" لـ5.2 مليون أسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر ملف الحماية الاجتماعية اهتمامات القيادة السياسية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قيادة البلاد وأصدر توجيهات لوزارة التضامن الاجتماعى بالتوسع في تنفيذ برامج تساعد الأسر الأولى بالرعاية على تحسين مستوى معيشتهم والاهتمام بالمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعىى بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، برنامج "تكافل وكرامة" بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

واستفاد من برامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى" ما يقرب من 5.2 مليون أسرة حتى الان بتكلفة تتجاوز 25 مليار جنيه سنويا، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدخول مليون أسرة جديدة ضمن "تكافل وكرامة"، كما تم إطلاق برنامج سكن كريم، بهدف توفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحى وترميم أسقف المنازل الأسر لكفالة حقها فى العيش فى سكن كريم ،كذلك إطلاق برنامج "أطفال بلا مأوى"، بهدف حمايـة الاطفـال بلا مـأوى مـن خـلال تقديــم خدمـات الرعايـة والتأهيــل لهـم ودمجـهم فى المجتمـع، ويعمل البرنامج فى محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، السويس، بنى سويف، المنيا، أسيوط" وتوفير وحـدة حـمـايـة الـطـفـل وأن هذه الوحدة تعمل على تطوير منظومة الحماية والرعاية المقدمة للأطفال بشكل عام والأطفال المعرضين للخطر بشكل خاص.