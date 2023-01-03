شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تشن حملات لضبط سرقات التيار والمخالفين فى المنشآت التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركتى شمال و جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أعدوا خطة لضبط المخالفين وتوجيه حملات مكثفة لتحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي بشكل عام و المنشآت التجارية بشكل خاص، كاشفا أن شركات توزيع الكهرباء تعمل على خفض نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء واسترداد حق الدولة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن حمﻻت الضبطية القضائية استهدفت المنشآت التجارية بالتجمع الخامس والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر، كاشفاً: وجود العديد من المخالفات وقيام بعض المحلات التجارية بوقف عداد الكهرباء واﻻعتماد على وصلات غير قانونية وممارسة بناء على متوسط اﻻستهلاك للشهر.

وأوضح المصدر، أن الوزارة تدرس حاليا تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي ضمن خطتها لخفض نسب الفقد بالشبكة القومية نتيجة الخسائر المالية الضخمة التي يتعرض لها القطاع، كاشفا أن أهم خطوات تقليل نسب الفقد بالشبكة هى حوكمة وتغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي وتطبيق القانون بكل حزم.

وأضاف المصدر، أن الوزارة تخطط لتحويل الشبكة القومية للكهرباء لشبكة ذكية هو الحل الجذرى للقضاء على نسب الفقد بالشبكة القومية، لافتا إلى أن التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع و العدادات الذكية وتركيب محولات ذكية سيكون الحل فى إنهاء أزمة سرقات التيار الكهربائي فى مصر.