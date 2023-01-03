شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف كيلو متر طرق جديدة.. تعرف على أبرز إنجازات المشروع القومى للطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد قطاع الطرق والكبارى فى مصر، تنفيذ أعمال تطوير ضخمة، نفذتها الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل، وهو ما ساهم فى تجديد وتطوير شبكة الطرق، ما انعكس على البيئة بشكل واضح، حيث أدى خلق طرق جديدة لتقليل الازدحام وتقليل انبعاثات عوادم السيارات، وتقليل استهلاك الوقود، وتوفير خدمة للمواطن وحل مشاكل التكدس المرورى واختصار المسافة والوقت والجهد.

ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى أهم ما نفذته وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للطرق في المشروع القومى للطرق. -إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة

تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بأطوال (5500) كم ومن أهمها :

-تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى فى المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230كم بتكلفة إجمالية 7 مليار جنيه .

-تطوير طريق الصعيد – البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كيلومترا وتكلفة مليار جنيه .

-إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3,5 مليار جنيه .

-إنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى بطول 90 كم وتكلفة 8 مليارات جنيه .

-إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتكلفة 4,5 مليار جنيه .

-تطوير طريق النفق – شرم الشيخ بطول 350 كم وتكلفة 3,2 مليار جنيه .

-تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدى إلى الكم 109 طريق السويس بطول 24 كم وتكلفة 870 مليون جنيه .

-إنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة – السويس فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى بطول37 كم وتكلفة 930 مليون جنيه .

-تطوير وازدواج طريق سفاجا / القصير / مرسى علم بطول 200 كم وتكلفة 1.738 مليار جنيه.

-تطوير طريق المنصورة / جمصة (رافد جمصة ) بطول 50 كم وتكلفة مليار جنيه.

يتقدم العمل حالياً فى مشروعات بإجمالى أطوال (1500) كم ومن أهمها:

-تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة بطول 60 كم وتكلفة 3.5 مليار جنيه .

-ازدواج طريق أسيوط / سوهاج شرق النيل بطول 145 كم وتكلفة 1,35 مليار جنيه .

-تطوير وإزدواج طريق 6 أكتوبر / الواحات بطول 283 كم بتكلفة 2,2 مليار جنيه .

-تطوير طريق السويس / الإسماعيلية ( المعاهدة ) بطول 80 كم وتكلفة 1,5 مليار جنيه .



أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري



الطريق الساحلي الدولي



طريق الخدمة